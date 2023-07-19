2023 yılı için yatırımcılar fazlasıyla umutluydu ve piyasa onları hayal kırıklığına uğratmadı. Altcoinler devasa kazançlar elde etti. Ancak 6 aylık dönemde çok fazla iniş çıkış yaşandı. Daha da önemlisi yeni yılın ilk iki çeyreğinde birçok kritik olaya şahitlik ettik. Eğer hazırsanız CoinMarketCap’in yılın geride kalan kısmını ele alan raporuna göz atalım.

Genel Değerlendirme

İkinci çeyrek sonunda kümülatif değer 1,17 trilyon dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %48’lik büyüme gördü. Enteresan olan 2023 yılının 1 ve 2’nci çeyreği neredeyse aynı piyasa değeriyle kapandı. Bu da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının bir kayıp döneme dönüşmesini sağladı.

Yılın ilk üç ayında piyasaları heyecanlandıran çığır açıcı gelişmelere ev sahipliği yapmıştık. Arbitrum, ZK odaklı ikinci katman ağlar, Blur’un token ihracı ve benzeri çok sayıda olay görmüştük. İkinci çeyrek kısa süren meme coin sezonuyla akılda kaldı. Bir iki hafta içerisinde parlayıp sönen PEPE ve diğerleri şimdi düşük volatiliteyle karşı karşıya ve ilgiyi kaybettiler.

BRC-20 standardı geçtiğimiz çeyrekte heyecan verici az sayıda olaydan biriydi ancak o da PEPE gibi birkaç hafta içinde coşkusunu kaybetti. CMC Korku ve Açgözlülük Endeksi yıla 30 puanla başlarken ikinci çeyreği 50 seviyesinde kapattı. Bu da yatırımcı hissiyatındaki iyileşmeyi vurguluyor.

En büyük 20 kripto para borsasının spot işlem hacmi Mart ayında zirve yaptı. O günden sonra hacmin kümülatif ölçekte %36 eridiğini gördük. Hacim geçtiğimiz ay sonunda 523 milyar dolar ile neredeyse durağan hale geldi.

En Popüler 10 Kripto Sektörü

İlk iki çeyreğin verilerini incelerken altcoin kategorilerini gözden kaçırmak olmaz. Zorlu piyasanın ortasında bazı sektörler oldukça pozitif ayrıştı ve diğerlerine göre çok daha ciddi büyüme gösterdi. Listenin başında VR/AR ve AI/Big Data tokenleri geliyordu. Sanal gerçeklik odaklı tokenler yılın başından ikinci çeyrek sonuna kadar %704 büyüdü. Yapay zeka altcoinleri kategorisi ise %323 değer kazandı. Bu elbette geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki ChatGPT lansmanından beslenen bir şeydi.

Yukarıdaki tabloda tüm kategorilerin 2023 boyunca yaşadığı büyümeyi görebilirsiniz. Üçüncü dikkat çeken alan meme coinler, bu yıl 260 yeni token listeye girdi.

Bitcoin Fiyatını Etkileyen Olaylar

İlk 6 ayda çok fazla şey yaşadık. Özellikle Haziran ayı korku ve panik konusunda Mart ile yarışır cinstendi. İki ay önce ABD batıyor, borsa batacak diye kripto paralarını satanlar aradan geçen kısa sürede her şeyi unuttu. Derken yılın en sakin geçmesi beklenen haftasında SEC’in 2 dev borsaya dava açtığını gördük.

Sırasıyla fiyatı etkileyen ve akılda kalan gelişmeler şunlardı;

Bitcoin Ordinals

Silicon Valley Bank iflası

Balaji 90 gün içinde BTC’nin 1 milyon dolara ulaşacağına iddiaya girdi.

MicroStrategy, Silvergate ile kredi anlaşmasını sona erdirdi. Bu oldukça önemliydi çünkü X fiyattan Saylor tasfiye edecek diyerek piyasada 12.000 dolar hedefli bir FUD yayılıyordu. Bu kredinin kapatılmasıyla Saylor’un fiyat endişesi, daha da önemlisi piyasadaki FUD bahanesi ortadan kalktı.

ABD enflasyon verisi beklentiden iyi geldi.

BRC-20 coşkusu patladı.

Tether BTC alacağını açıkladı.

Hong Kong kripto kuralları 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girdi.

SEC 2 dev borsaya dava açtı. Çok sayıda altcoin menkul kıymet damgası yedi.

BlackRock Spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı ve diğerleri de harekete geçti.

başvurusu yaptı ve diğerleri de harekete geçti. EDX Markets trilyon dolarlık devlerin ortak ürünü olarak hayatına resmen başladı.

Tüm bu olaylar arasında fiyatı en fazla etkileyen şey SVB iflası ve BlackRock başvurusuydu. İlki fiyatı yerel dibe iterken ikinci yıllık zirvenin tazelenmesini sağladı.

En Popüler Sektör ve Kriptolar

Aşağıdaki tablo yılın ilk 6 ayında hangi kategorilerin daha popüler olduğunu net biçimde gözler önüne seriyor. Tablodaki aydan aya değişime dikkat ederseniz yukarıda bahsettiğimiz olayların yatırımcı yönelimini nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Tablo CMC görüntüleme verilerine göre hazırlanmıştır.

Peki altcoinler özelinde böyle bir tablo hazırlansaydı? O da var. Aydan aya hangi altcoinin daha fazla ilgi gördüğünü de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Yakın zamanda CMC Topluluk bölümü aktifleştirildi ve yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Buradaki katılımcı yoğunluğu da güncel talebin nerede olduğunu bize anlatıyor. Aşağıdaki tablo kategori ve topluluk büyüklüğünü, ilgisini gözler önüne seriyor.

Dünya Çapında Kripto Para Yatırımcıları

Bitcoin (BTC) tüm bölgelerde en çok görüntülenen kripto para birimi olmaya devam etti. Ayı piyasalarında bu durum fazlasıyla normal. Altcoinlerin ön plana çıktığı dönemler genelde boğa sezonları oluyor. Üstelik önümüzdeki yıl yapılacak halving ve spot Bitcoin ETF onayına dair iyimserlik de Bitcoin talebini, ilgisini küresel ölçekte artırıyor.

Shiba Inu (SHIB), Baby Doge Coin (BabyDoge) ile tüm bölgelerde popüler bir memecoin olmaya devam ediyor.

PEPE Coin birçok bölgede ciddi popülerlik yakaladı. Ethereum (ETH) Asya ve Afrika hariç çoğu bölgede ilgi gören popüler kripto paralar arasındaki yerini korudu. Polygon (MATIC) ve Arbitrum (ARB) gibi Ethereum ölçeklendirme çözümleri Güney Amerika’da daha büyük ilgi gördü.

Türkiye Üçüncü Sırada

Ülke bazlı ilgiye göz attığımızda Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. ABD ilk ve Hindistan ikinci sırada yer alırken tam sıralama aşağıdaki gibi. Özellikle üçüncü çeyrek yükselmeye devam eden enflasyon ve kur artışından dolayı ülkemizde kripto paralara talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.