Kısa süre önce bu seviyenin test edilebileceğinden bahsetmiştik bu test başarısız oldu. Ancak yeniden fiyat 0,88 doları aşmaya çalışabilir.

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En büyük 20 kripto para arasında yer alan bu altcoin önümüzdeki günlerde 0,88 dolara kadar yükselebilir. Özellikle dikkat edilecek kritik seviyeler neler? Güncel veriler bu blockchain’in NFT alanında ciddi bir büyüme yaşamadığını gösteriyor. Özellikle son duyurulan ortaklık açıklamalarına rağmen aktif kullanıcılarda erime var.

Polygon NFT

Sık sık yeni iş birliklerini duyuran Polygon birçok alanda güzel haberler vermesine rağmen ciddi bir büyüme yaşayamadı. Polygon Studios tarafından kısa süre önce Polygon üzerinde bir e-spor platformu inşa edildiği açıklandı. Bu, Polygon’un e-spor alanına girmesine ve NFT’leri için daha fazla ilgi toplamaya yönelik diğer girişimlerini destekleyecektir. Kullanıcı çekmekte güçlük çeken Polygon bu tarz adımlarla yeniden canlanmayı hedefliyor.

Geçmişte atılan adımların pek işe yaramadığı açık, Polygon’un OpenSea platformundaki NFT performansına bakıldığında, toparlanmanın hâlâ çok uzakta olduğu görülüyor. Platformdaki aylık aktif traderlar azalmaya devam etti. Bununla birlikte günlük satılan NFT ve genel hacimde de düşüş yaşanıyor.

Sosyal etkileşimi azalan Polygon bunun bedelini de kullanıcı kaybıyla ödüyor. LunarCrush’a göre, Polygon etrafındaki sosyal etkileşim sayısı geçen hafta %4,27 oranında düştü. Aavegotchi gibi popüler Polygon NFT koleksiyonlarında %50’ye varan hacim kayıpları dikkat çekiyor.

MATIC Coin Geleceği

NFT alanındaki olumsuzluğa rağmen MATIC fiyatı yeniden toparlanma sinyalleri gönderiyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,828 dolardan alıcı bulan MATIC, 7,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 11’inci kripto para konumundaydı. İşlem hacmi ise Pazar günlerinin bir standardı olarak %43 oranında düştü ve 218 milyon dolara geriledi.

MATIC fiyatının kısa süre önce 0,88 dolar direncini test etmesinin muhtemel olduğunu söylemiştik, bu test gerçekleşti ancak başarısız oldu. Pazartesi günü Bitcoin ciddi bir kayıp yaşamazsa yatay piyasada Polygon (MATIC)’un yeniden 0,88 dolar direncini test etmesi muhtemel görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,08 seviyesinde olan Chaikin Para Akışı (CMF) MATIC için hafif bir yükseliş görünümüne işaret ediyordu. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesindeydi ve momentumun ne alıcı ne de satıcı tarafında olmadığını gösteriyordu.