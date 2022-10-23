Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


İlk 20’deki Altcoin Kısa Vadede 0,88 Doları Görebilir! Ralli Ne Zaman?

Kısa süre önce bu seviyenin test edilebileceğinden bahsetmiştik bu test başarısız oldu. Ancak yeniden fiyat 0,88 doları aşmaya çalışabilir.
13:15
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 20 kripto para arasında yer alan bu altcoin önümüzdeki günlerde 0,88 dolara kadar yükselebilir. Özellikle dikkat edilecek kritik seviyeler neler? Güncel veriler bu blockchain’in NFT alanında ciddi bir büyüme yaşamadığını gösteriyor. Özellikle son duyurulan ortaklık açıklamalarına rağmen aktif kullanıcılarda erime var.

Polygon NFT

Sık sık yeni iş birliklerini duyuran Polygon birçok alanda güzel haberler vermesine rağmen ciddi bir büyüme yaşayamadı. Polygon Studios tarafından kısa süre önce Polygon üzerinde bir e-spor platformu inşa edildiği açıklandı. Bu, Polygon’un e-spor alanına girmesine ve NFT’leri için daha fazla ilgi toplamaya yönelik diğer girişimlerini destekleyecektir. Kullanıcı çekmekte güçlük çeken Polygon bu tarz adımlarla yeniden canlanmayı hedefliyor.

Geçmişte atılan adımların pek işe yaramadığı açık, Polygon’un OpenSea platformundaki NFT performansına bakıldığında, toparlanmanın hâlâ çok uzakta olduğu görülüyor. Platformdaki aylık aktif traderlar azalmaya devam etti. Bununla birlikte günlük satılan NFT ve genel hacimde de düşüş yaşanıyor.

Sosyal etkileşimi azalan Polygon bunun bedelini de kullanıcı kaybıyla ödüyor. LunarCrush’a göre, Polygon etrafındaki sosyal etkileşim sayısı geçen hafta %4,27 oranında düştü. Aavegotchi gibi popüler Polygon NFT koleksiyonlarında %50’ye varan hacim kayıpları dikkat çekiyor.

MATIC Coin Geleceği

NFT alanındaki olumsuzluğa rağmen MATIC fiyatı yeniden toparlanma sinyalleri gönderiyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,828 dolardan alıcı bulan MATIC, 7,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 11’inci kripto para konumundaydı. İşlem hacmi ise Pazar günlerinin bir standardı olarak %43 oranında düştü ve 218 milyon dolara geriledi.

MATIC fiyatının kısa süre önce 0,88 dolar direncini test etmesinin muhtemel olduğunu söylemiştik, bu test gerçekleşti ancak başarısız oldu. Pazartesi günü Bitcoin ciddi bir kayıp yaşamazsa yatay piyasada Polygon (MATIC)’un yeniden 0,88 dolar direncini test etmesi muhtemel görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,08 seviyesinde olan Chaikin Para Akışı (CMF) MATIC için hafif bir yükseliş görünümüne işaret ediyordu. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesindeydi ve momentumun ne alıcı ne de satıcı tarafında olmadığını gösteriyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Bu Altcoin Milyar Dolarlık Banka İle Ortaklık Kurdu! Fiyatı Artıyor!
Son Dakika: Bu Altcoin Milyar Dolarlık Banka İle Ortaklık Kurdu! Fiyatı Artıyor!
Bu Altcoin 0,93 Dolara Ulaşarak Herkesi Şaşırtabilir! Kısa Vadeli Beklentiler!
Bu Altcoin 0,93 Dolara Ulaşarak Herkesi Şaşırtabilir! Kısa Vadeli Beklentiler!
Kısa Vadede 0,86 Dolara Yükselebilecek Altcoin! Kripto Para Analizi!
Kısa Vadede 0,86 Dolara Yükselebilecek Altcoin! Kripto Para Analizi!
Sıcak Gelişme: Polygon (MATIC) Bu Altcoin ile Ortaklık Kurdu!
Sıcak Gelişme: Polygon (MATIC) Bu Altcoin ile Ortaklık Kurdu!
Artık Bu Altcoin ile Amazon, eBay, Walmart Siparişleri Verilebilecek!
Artık Bu Altcoin ile Amazon, eBay, Walmart Siparişleri Verilebilecek!
Polygon’da (MATIC) Yeniliklerle Beklentiler Arttı! Yükseliş Kapıda Mı?
Polygon’da (MATIC) Yeniliklerle Beklentiler Arttı! Yükseliş Kapıda Mı?
Bu Altcoin Ralliye Başlayacak Mı? Güncel Veriler Umut Vadediyor!
Bu Altcoin Ralliye Başlayacak Mı? Güncel Veriler Umut Vadediyor!
Bu Altcoinin Yatırımcıları 3 Gün İçinde Ralli Görebilir!
Bu Altcoinin Yatırımcıları 3 Gün İçinde Ralli Görebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022