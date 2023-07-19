Bitcoin‘in (BTC) 2018’de hangi fiyattan dibe vuracağını öncesinde haber vermesiyle nam salan kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana‘nın (SOL) güçlü bir ralli hazırlığı yaptığı öngörüsünde bulundu. Analist hem ETH hem BTC için de beklentisini paylaştı.

Solana’da 100 Doları Bulan Bir Ralli Olabilir

Anonim kripto para analisti Bluntz, Solana’nın Bitcoin’in yılın başındaki güçlü rallinin bir benzerini yapmanın eşiğinde olduğunu düşünüyor. Analist, paylaştığı fiyat grafiğinde akıllı sözleşme platformunun ortaya koyduğu senaryoyu takip etmesi halinde Ekim ayına kadar 100 dolara yakın bir seviyeye gelmesini bekliyor:

Dürüstçe konuşmak gerekirse, birkaç ay boyunca tam anlamıyla Solana maksimalisti olmak gibi bir planım var. SOL, Ocak ayında Bitcoin’in 18 bin dolara çıkmasından bu yana gördüğüm en temiz yukarı yönlü kanal kırılımlarından birisini yaptı.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte 2,74 yükselişle 26,26 dolardan işlem gören SOL, FTX borsasının iflasından ağır bir darbe almış, 29 Aralık 2022 tarihinde 8 dolara kadar düşmüştü.

Solana’nın ardından Ethereum‘a geçen Bluntz, altcoin kralının Bitcoin karşısında (ETH/BTC) büyük bir kırılım rallisi yapmasını beklediğini belirterek “Yaklaşık bir yıldır ETH/BTC paritesinde varlığını koruyan kama kırıldı. Bundan sonrası oldukça görkemli olacak. Ne olursa olsun, muhtemelen çoktan dibe vurduğunu ve 0.07 BTC’nin (2 bin 101 dolar) üzerine çıkmak için sert bir hareket yapmasını bekliyorum. Yeterince yatırımcının buna hazır olmayacağını ve tamamen hazırlıksız yakalanacaklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı fiyat grafiği, ETH/BTC paritesinin 0.112 BTC’ye (3 bin 362 dolara) kadar yükselmesini tahmin ettiğini gösteriyor. ETH/BTC paritesi bu yazının hazırlandığı sırada 0.06337 BTC (bin 902 dolar) seviyesindeydi.

Bitcoin’de Beklediği 2 Yükseliş Senaryosunu paylaştı

ETH/BTC paritesinden sonra hızlıca Bitcoin’i değerlendiren Bluntz, en büyük kripto paranın kısa bür süreliğine 30 bin doların altına düştükten sonra en kötü ihtimalle bir sıçrama yapacağına inanıyor: