Önde gelen kripto fiyat ve veri platformu CoinGecko, kripto para piyasasının 2’nci çeyreğine ışık tutan kapsamlı bir çeyreklik raporunu yayımladı. Rapor, kripto para piyasası için ikinci çeyreğin genel olarak bir konsolidasyon dönemi olduğunu, bazı kripto paralar yükselerek kazanç getirirken, kripto para borsalarının işlem hacminin büyük oranda düştüğü bir dönem oldu. Düzenleyici baskılar ve değişen yatırımcı duyguları bu dönemde piyasa dinamiklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Bitcoin, Ethereum, Stablecoinler ve NFT Piyasası

Kripto para piyasası, ilk çeyrekteki yüksek coşkunun ardından ikinci çeyrekte ağırlıklı olarak konsolidasyon evresinden geçti ve toplam piyasa değeri yalnızca yüzde 0,14 artışla 30 Haziran 2023 tarihinde 1.240 trilyon dolara çıktı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları sırasıyla 30 bin dolar ve bin 900 dolar civarında seyrederken, BTC çeyrek boyunca yüzde 6,9 ve ETH yüzde 6,0 artış gösterdi.

En büyük kripto para Bitcoin, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın SEC’e 15 Haziran’da spot Bitcoin ETF’si başvurusu yaptığının duyurulmasının ardından 30 bin 694 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşarak kripto para piyasasının geri kalan birçok üyesinden daha iyi performans gösterdi. BTC fiyatındaki yükselişe rağmen ilk çeyrekte 33.4 milyar dolar olarak kaydedilen BTC‘nin günlük ortalama işlem hacmi yüzde 58,7 oranında düşüşle ikinci çeyrekte 13.8 milyar dolara geriledi.

Stablecoinler’in toplam piyasa değerinde yüzde 3,5’lik bir düşüş olurken, USD Coin (USDC) ve Binance USD (BUSD) sırasıyla yüzde 15,9 ve yüzde 45,4’lük piyasa değeri kaybıyla en çok değer kaybedenler oldular. En büyük stablecoin Tether (USDT), piyasa değerini yüzde 4,4 artırarak ikinci çeyreği stablecoin piyasasının yüzde 66’lık pazar payıyla kapatarak konumunu güçlendirdi.

ETH stake işlemleri, para çekme işlemlerinin etkinleştirilmesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 30,3 artışla stake edilen ETH‘nin toplamı 23.6 milyon ETH’ye ulaştı ve ilk çeyreğe kıyasla daha hızlı bir artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde 4.84 milyar dolar hacim üretilen NFT piyasasında yılın ikinci çeyreğinde yüzde 35 düşüşle 3.15 milyar dolara düştü. Ethereum, NFT ticareti için baskın ağ olmaya devam ederken, Bitcoin Ordinals‘in popülerlik kazanması ve NFT işlem hacminin yaklaşık yüzde 20,3’ünü oluşturması nedeniyle Mayıs’taki baskınlığı geçici olarak yüzde 73,3’e düştü.

Kripto Para Borsalarındaki İşlem Hacmi Büyük Oranda Düştü

Merkezi kripto para borsalarındaki spot işlem hacmi yüzde 43,2 oranında düşerken, Binance‘in pazar payı düzenleyici baskılar nedeniyle yüzde 52’ye geriledi. Bybit ve Bitget, ürettiği hacim ile en büyük 10 merkezi kripto para borsası arasında Huobi ve Crypto.com‘un yerini aldılar ve hacimlerini artıran tek merkezi kripto para borsaları oldular.

Merkeziyetsiz kripto para borsaları tarafındaki spot işlem hacmi, Uniswap‘in Mayıs ayında pazar payını yüzde 70’e kadar çıkarmasıyla piyasadaki hakimiyetini korumasıyla birlikte yüzde 28,1 oranında düştü.