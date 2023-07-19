İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance, az önce resmi Twitter hesabından borsada yaşanan teknik soruna ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Binance, tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklatıldığını duyurdu ve Binance ekibinin sorunu çözmek için çalışmakta olduğunu belirtti.

Binance’ten Son Dakika Açıklaması

Kripto para borsası Binance, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir duyuru ile bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan resmi açıklamada, kullanıcılara borsada yaşanan teknik aksaklığa ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance, borsada yaşanan teknik sorunlara açıklık getirdi ve borsa tarafından alınan önlemlere dikkat çekerek ekibin sorunu çözmek için çalışmakta olduğunu belirtti.

Borsada Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?

Resmi Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile borsada yaşanan teknik soruna ilişkin bir bilgilendirme yapan Binance borsası, tespit edilen teknik sorunlar sebebiyle tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklattığını belirtti. Binance, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: