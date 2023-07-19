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  •   Dev Borsadan Son Dakika Açıklaması: Binance’te Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?

Dev Borsadan Son Dakika Açıklaması: Binance’te Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?

Özet

  • Kripto para borsası Binance, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile borsada yaşanan teknik soruna açıklık getirdi.
  • Binance, tespit edilen teknik sorunlar sebebiyle tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklatıldığını duyurdu.
  • Kullanıcıların Piyasa Emri-Miktar üzerinden piyasa emri vermeye devam edebileceğini belirten Binance, ekibin sorunu çözmek için çalışmakta olduğunu ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:04
19 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance, az önce resmi Twitter hesabından borsada yaşanan teknik soruna ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Binance, tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklatıldığını duyurdu ve Binance ekibinin sorunu çözmek için çalışmakta olduğunu belirtti.

Binance’ten Son Dakika Açıklaması

Kripto para borsası Binance, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir duyuru ile bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan resmi açıklamada, kullanıcılara borsada yaşanan teknik aksaklığa ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. İşlem hacimleri bakımından kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance, borsada yaşanan teknik sorunlara açıklık getirdi ve borsa tarafından alınan önlemlere dikkat çekerek ekibin sorunu çözmek için çalışmakta olduğunu belirtti.

Borsada Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?

Resmi Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile borsada yaşanan teknik soruna ilişkin bir bilgilendirme yapan Binance borsası, tespit edilen teknik sorunlar sebebiyle tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklattığını belirtti. Binance, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önceki güncellemenin ardından tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle, tüm spot ve marjin işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklattık. Piyasa Emri-Miktar üzerinden piyasa emri vermeye devam edebilirsiniz. Ekibimiz şu anda sorunu çözmek için çalışmaktadır ve işlevler yeniden başladığında güncelleme yapacaktır.”

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