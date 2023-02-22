Önümüzdeki hafta bu tarihlerde daha fazla konuşulmaya başlanacak. Yatırımcıların şimdiden hazırlıklı olması gerekiyor.

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Bitcoin fiyatı yeniden 24.000 doların altına düştü. Altcoinlerdeki kayıplar ise daha da fazlaydı. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 24.000 doların üzerinde bulunuyor. Peki piyasadaki son düşüşün sebebi neydi? Kripto paralar düşmeye devam edecek mi? Yatırımcıların bu hafta dikkat etmesi gerekenler ve daha fazlası.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Kripto paraların kümülatif değeri ve Bitcoin (BTC) fiyatı son gelen güçlü PMI verilerinin ortasında yönünü aşağı çevirdi. Coinbase kazanç beklentilerini aşarken yıllık bazda zarar yazmaya devam ediyor. 15 Şubat’ta 1,04 trilyon dolarlık direnç alanından çıkan kripto paraların kümülatif değeri 21 Şubat’ta 1,1 trilyon dolara kadar yükseldi. Ancak, günlük RSI’ın düşüş eğilimi göstermesinin ardından TOTALCAP bir başka aşağı yönlü hareket başlattı. Bununla birlikte, kripto piyasa değeri hala 1,04 trilyon doların üzerinde. Düşmesi ya da sıçraması gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Bir çöküş 960 milyar dolara yakın düşük seviyelere yol açabilirken, bir sıçrama 1,16 trilyon dolarlık dirence doğru hareketi başlatacak.

Bitcoin fiyatı 24.500 dolar seviyesini geri kazanabilirse 28.000 dolara doğru hareketine devam edebilir. Ancak bunu başaramazsa 21.250 dolara kadar düşüş göreceğiz.

Kripto Düşüşü Sahte Mi?

Dün gelen PMI verisi ekonominin büyümeye başladığını gösteriyor ancak 50’nin üzerinde bu verinin 2 ay daha açıklanması gerek. Tam bir büyümeden söz edebilmek için en az 2 aylık süreye ihtiyaç var. Resesyon riski azalsa da kısa vadede ABD piyasalarındaki güçlü görünüm kripto paraları olumsuz etkiliyor. Üstelik enflasyon düşüş hızının yavaşlaması ve son gelen istihdam verilerinin beklentinin çok üzerinde olması piyasa için risk oluşturuyor.

Fakat bazı detaylara dikkat etmeliyiz.

Fed eğer tavan faizi yukarı çekmezse Aralık ayında açıkladığı %5,1 seviyesine yaklaştık. 22 Mart tarihinde yapılacak 25bp artışla artık faiz artırımlarının sonuna gelinmesi gerekiyor.

eğer tavan faizi yukarı çekmezse Aralık ayında açıkladığı %5,1 seviyesine yaklaştık. 22 Mart tarihinde yapılacak 25bp artışla artık faiz artırımlarının sonuna gelinmesi gerekiyor. Fed eğer faiz tavanını yukarı çekecekse önümüzdeki ay gelecek enflasyon verisinin yüksek olması gerekecek. 1-3 Mart tarihinde yeni PMI verileri gelecek, 10 Mart tarihinde Tarım Dışı İstihdam açıklanacak ve 14 Mart tarihinde de yeni enflasyon rakamları göreceğiz. Yani 22 Mart Fed toplantısına kadar bu ay gelen verilerin güncel halini gören Powell ve ekibi en doğru hamleyi yapmak için çaba harcayacak.

İstihdam maksimum seviyede ve Powell bunu söyledi yani önümüzdeki ayki istihdam verilerinin beklenti altı gelmesi muhtemel. Henüz erken olduğu için beklenti rakamları oluşmadı ancak zirveden dönüş hedefleniyor. Enflasyon genel olarak düşmeye devam ediyor ve bu Cuma gelecek veri 14 Mart için öncü olacak.

Özetle bugün gelecek Fed tutanakları ve yukarıda bahsettiğimiz tarihler kripto paraların orta vadeli yolunu çizecek. Kısa vadede Çin’in kripto hamlesi piyasa düşüşünü sınırlandırdı. Eğer veriler de olumlu gelirse 28.000 dolar hedefi Bitcoin için gerçek olabilir.