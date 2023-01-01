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Kripto para yatırımcıları umutlarını 2023’e bağlarken, önde gelen bir yönetici Bitcoin (BTC) tahmini açıkladı.

Mark Moss: Sert Düzenlemeler Geliyor!

Market Disruptor CEO’su Mark Moss’a göre, FTX‘in çöküşünün ardından kripto para endüstrisine önemli düzenlemeler geliyor. Uzman, öngörülebilir gelecekte boğa koşularının muhtemelen olmayacağına inanıyor. Ancak Moss, Bitcoin’in arkasındaki teknoloji ve dijitalleşen dünya nedeniyle talep görmeye devam edeceğini söylüyor. Mark Moss CNBC ile yaptığı röportajda kripto para endüstrisi ve Bitcoin hakkında konuştu. Moss, FTX çöküşünün düzenlemeyi hızlandırdığına inanıyor ve çoğu kripto para biriminin gelecekte menkul kıymetler olarak düzenleneceğini düşünüyor. Örnek olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried’e yönelik suçlamalarında, FTX’in yerel token’ı FTT’yi düzenlenmemiş bir menkul kıymet olarak tanımlıyor. Başka bir somut örnek vermek gerekirse, bir New Hampshire mahkemesi de önde gelen projelerden LBRY Credits’e (LBC) karşı açılan davada SEC’in yanında yer aldı. LBRY, mahkemenin kararını etkilemek için kullanılan dilin “olağanüstü derecede tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini” söyledi.

Moss, CNBC’ye çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak kabul etmenin projeleri yatırımcılar için tam netlik oluşturmaya zorlayacağını söyledi. Stratejist, röportaj sırasında “Ethereum’un tam olarak ifşa edildiğini hayal edin. Token’ı kim yarattı? İçeridekiler tarafından kaç milyon dolar kontrol ediliyor?” dedi. Uzmana göre, Ethereum Vakfı, Joseph Lubin ve Vitalik Buterin arasındaki bağlantının açıklanması gerekiyor. The Merge kilitlenmesindeki token’ları kimin kontrol ettiği de açıklanmalı. Moss, bazı kripto para projelerinin ABD dışına taşınmasının muhtemel olduğunu söyledi, ancak ABD’li yatırımcılardan gelen paranın bu projeleri takip etmeyeceğine inandığını vurguladı. Yöneticiye göre, Elbette, SEC baskı yapıyor ve kripto para birimleri bakı altında zarar görüyor. Fakat Amerikan risk sermayesi şirketlerinin kripto paralara yatırım yapması için regülasyona ihtiyaç var.

Bitcoin, Bu Seviyede Olacak!

Moss, başka bir altcoin sezonu veya kripto boğa koşusu beklemese de Bitcoin‘in gelişmeye devam edeceğine inanıyor. Yönetici, BTC’nin “insanlığın gidişatını değiştiren ve finansal piyasaları yönlendiren teknolojik bir devrim” olduğunda ısrar ediyor. Ünlü CEO ayrıca regülasyonun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Uzmana göre, SEC’in bir numaralı görevi tüketicileri korumak ve başarısız oldular. SEC yeniden yapılandırılmalı. 2023’te Moss, BTC’nin 33.000 dolara ve hatta muhtemelen 38.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Belirli kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda pek çok tartışma var ve ABD’de düzenleyiciler tam bir fikir birliğine varamadı.

Örneğin, SEC başkanı Gary Gensler çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu söyledi ve bir keresinde “yasa bu konuda açık” demişti. Gensler bir röportaj sırasında, “Gerçeklere ve koşullara dayanarak, bu token’ların çoğunun menkul kıymet olduğuna inanıyorum” dedi. Gensler ayrıca bir keresinde bitcoin’in (BTC) bir emtia olduğunu doğrulayabileceğini, ancak bu şekilde bahsedeceği tek kripto para birimi olduğunu açıkladı. Mayıs ayında ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı Rostin Behnam, Bitcoin’in kesinlikle bir emtia olduğunu söyledi.