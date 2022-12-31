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  •   2022 Yılı Öncesinde MicroStrategy’den Flaş Hareket! 2023’ü Nasıl Etkileyecek?

2022 Yılı Öncesinde MicroStrategy’den Flaş Hareket! 2023’ü Nasıl Etkileyecek?

2022 yılı bitmeye yaklaşırken MicroStrategy inanılmaz bir hamle gerçekleştirdi. Bu hamlede piyasanın bütün açıklarından yararlanmış görünüyor.
23:59
31 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Peter Schiff, Michael Saylor’ın vergi indirimi için 700 BTC satmasının ardından 2023’ün Bitcoin hodlerlarının dayanma gücünü test edeceğini söyledi. Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, kripto para biriminin 2022’de %65 düşmesine rağmen 2023 konusunda iyimser olan Bitcoin hodlerlarıyla alay etti.

Schiff’e Rağmen Hodlerlar Sağlam Duruyor

Bitcoin’in 5.000 dolara ulaşması halinde hodlerların satış yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru yönelttikten sonra Schiff, Twitter’da hodlerların Bitcoin konusunda yanıldıklarını kabul etmeleri için fiyatın ne kadar düşük olması gerektiğini sordu.

Yazının yazıldığı saate göre, çoğunluk Bitcoin sıfıra düşse bile elinde tutacağını söylerken, neredeyse %10’u 5.000 dolardan satacağını belirtti. İlginç bir şekilde, neredeyse beşte biri 1.000 doların altına düşmesi halinde satacaklarını söyledi. Geri kalanlar ise 10.000 doların altını sınır olarak belirledi.

Birkaç kripto şirketinin yok olması ve kasvetli makroekonomik koşullar sebebiyle Bitcoin’in 30 Kasım 2022’deki yaklaşık 69.000 dolarlık zirvesinden yaklaşık dörtte üç oranında düştüğü görüldü. Artan enflasyon karşısında portföylerinin riskini azaltmak isteyen yatırımcılar Bitcoin için satış baskısı yarattı ve fiyatın tepe taklak olmasına sebep oldu.

Son Satışa Rağmen MicroStrategy Hodler Konumunda

Ancak bazılarının tam anlamıyla bir resesyona dönüşebileceğini tahmin ettiği ayı piyasası, MicroStrategy’nin hodling konusundaki hevesini köreltmedi.  Şirket 22 Aralık 2022’de bilançosuna 2.395 BTC eklediğini açıkladı.

Yakın tarihli bir Twitter Spaces toplantısında MicroStrategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, teknokrat Bitcoin yatırımcılarının beş ila on yıl boyunca makroekonomik ortamdan getiri umduklarını söyledi.

Buna karşılık, MicroStrategy’nin Bitcoin’i “insan ırkı için iyi” olarak gören ve uzun vadeli yatırımları Bitcoin’in benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir grup maksimaliste ait olduğunu ekledi. O halde şirketin 2022 Aralık’ta 704 BTC’yi yaklaşık 12 milyon dolara satması, ancak birkaç gün sonra hızla 810 BTC satın alması biraz ironiktir.

Saylor, maksimalist felsefesini sürdürürken, Bitcoin satışının MicroStrategy’nin kurumsal yazılım işine uygulanan sermaye kazancı vergisini dengeleyebilecek bir sermaye kaybı getirdiğini kabul etti. Bir şirket, belirli bir vergi yılında bir yatırımın satışından elde edilen herhangi bir kâr üzerinden sermaye kazancı vergisi öder.

“Vergi açısından verimli yollarla hareket etmek hissedarlarımız için iyi görünüyor,” diye ekledi. Şirketin yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olan Shirish Jajodia ise, “Bitcoin stratejimizde bir değişiklik yok, o da Bitcoin’i uzun vadede edinmek ve elde tutmak” dedi.

MicroStrategy Bitcoin Satacak mı?

Ancak satış, Saylor’un 2022 Ocak’ta Bloomberg’e verdiği röportajdaki sözüyle çelişiyor. Bloomberg Studio 1.0’da konuşan Saylor’a, MicroStrategy’nin uzun bir ayı piyasası sırasında Bitcoin’ini satıp satmayacağı soruldu. Verdiği cevap ise şöyle oldu;

Asla. Hayır. Biz satıcı değiliz. Biz sadece Bitcoin satın alıyor ve elimizde tutuyoruz, değil mi? Stratejimiz bu.

Fundstrat’tan Sean Farrell, MicroStrategy’nin bir varlığı satmasına ve vergi yükünü azaltmak için hızlı bir şekilde geri satın almasına olanak tanıyan bir boşluktan yararlandığını söyledi. Bunu yapabiliyor çünkü kriptoların çoğu wash trading kurallarına tabi menkul kıymetler değil.

Ancak bu durum, MicroStrategy’nin hissedarlarını mutlu etmek için Bitcoin rezervlerini kullanıp kullanmayacağı sorusunu akla getiriyor. 2022’de yükselen faiz oranlarından kaynaklanan baskı, bugüne kadar zaten %74 düşüş gösteren Bitcoin fiyatı üzerinde daha çok baskı yaratabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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