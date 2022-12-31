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Yüzde 22 Artış! İşte Çoğumuzun Adını Bile Duymadığı Kripto Para Projesi!

Son bir hafta içerisinde yaşadığı fiyat artışı ile birçoğumuzun adını bile duymadığımız kripto para piyasalarına meydan okuyan altcoin!
20:00
31 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok yatırımcıların adını bile duymadığı bir kripto para projesi yılın son haftası önemli bir ralli ile yaklaşık %22 oranından fazla arttı. Çok bilinmeyen Blockchain projesi, fiyat artışı ile kripto para piyasasının durgunluğuna meydan okudu.

LUSKO Rallisi!

LUSKO (LYXE), markaların, içerik oluşturucuların ve kullanıcıların Web3’te etkileşim kurma biçiminde devrim yaratmayı amaçlayan bir Ethereum (ETH) virtual machine blok zinciri olarak piyasaya sürüldü. LYXE genellikle, merkezi olmayan altyapıyı güvence altına almak, işlem ücretlerini ödemek, staking ve blok içi üretim için kullanılır. Kripto para projesinin yerel token’ı LYXE, yılın son haftasında yaklaşık olarak %22 oranının üzerinde bir yükselişi temsil ederek yedi günün en düşük seviyesi olan 5,85 dolardan haftalık en yüksek seviyesi olan 7,16 dolara bir ralli gerçekleştirdi.

LYXE’de Güncelleme Heyecanı!

Token’ın piyasanın önüne geçen kazanımları, LUSKO’nun 2023’teki ana ağ lansmanına yaklaşmasıyla birlikte geldi. Kripto para projesinin web sitesinde yapılan açıklamalarda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

 LUKSO ana ağını başlatmak için son kilometre taşları üzerinde çalışıyoruz. Şu anda, ana ağ başlatma prosedürünü dahili ağlarla test etme, Validator Deposit Launchpad, düğüm başlatma, yönetim araçları ve LYXE geçişi dahil olmak üzere ana ağ başlatma için gerekli tüm araçları oluşturma sürecindeyiz. Mevcut konumda doğrulayıcı mevduat başlatma çubuğu’nu sonlandırıyoruz. Bu durum kullanıcıların LUKSO’da staking doğrulayıcısı olmaları için bir araç olacaktır. İnşa ettiğimiz düğüm başlatma ve yönetim araçları, bir kullanıcının, geliştiricinin veya staking hizmetinin LUKSO düğümlerini kolay bir şekilde çalıştırmasını sağlayacak.

Bu hafta içerisinde fiyat artışıyla öne çıkan kripto para projesi LUSKO, 22 Ocak tarihinde başka bir ana ağ güncellemesi yayınladı Yazı kaleme alındığında LYXE 6.48 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son yedi gün içerisindeki kazanımlarına rağmen LYXE, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41.18 dolardan %84 oranının üzerinde bir düşüşü sürdürüyor.

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