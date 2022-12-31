2022 yılının ilk çeyreği bir yana geri kalanı NFT severler için tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Bunun yanında bir çok hırsızlık olayı da yaşandı.

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Orijinal ve sahte NFT’yi ayırt etmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Sahte bir NFT nasıl tespit edilir? NFT’ler sanat dünyasında popülerlik kazandıkça, daha fazla insan kendisine bu soruyu soruyor. NFT’ler birçok geleneksel ve dijital sanatçının sanatını bir kez daha kârlı hale getirmesine yardımcı olduğu için intihal ve sahtecilik daha büyük bir sorun haline geliyor.

Satıcının Veya Sanatçının Meşruiyetini Doğrulayın

Doğrudan kendilerinden bir NFT satın aldığınızı düşünüyorsanız, onaylamak için sanatçının web sitesini ve sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Bir dolandırıcı tarafından oluşturulmuş sahte bir hesabı değil, resmi bir hesabı görüntülediğinizden emin olun.

Resmi web sitelerindeki ve çeşitli sosyal medya platformlarındaki bilgileri iki kez kontrol etmek her zaman iyi bir fikir olabilir. Güvenilir bir bilgi kaynağı bulmakta zorlanıyorsanız bu muhtemelen kötüye işaret olabilir. Bir başka seçenek de güvenilir NFT topluluklarında rehberlik aramak olabilir.

NFT Web Sitesini Dikkatlice İnceleyin

Dolandırıcıların tüm web sitelerini kopyaladıkları bilinmekte. Bu nedenle, NFT web sitesi yasal gibi görünse de, yanlış URL’yi kullanıyor olabilirsiniz. Yeterince yakından bakarsanız, sahte bir web sitesinde genellikle boş alanlar, düşük kaliteli metin ve diğer hatalar gibi üzerinde az durulmuş olan detaysal belirtileri görebilirsiniz.

Ayrıca, meşruiyetini doğrulamadan önce asla bir web sitesine finansal bilgilerinizi girmemelisiniz. Cüzdanınızı sahte bir web sitesine bağladığınızda, bu sitenin sahipleri paranıza ve hatta hatta diğer NFT’lerinize kolayca erişebilir.

NFT Satış Hacmini Doğrulayın

Popüler bir seriden bir NFT satın alıyorsanız, NFT’nin daha alınıp satılmış olma ihtimali yüksek olabilir. NFT’yi bir blok zinciri gezgininde veya NFT pazar yerinde görüntüleyerek bunu doğrulayabilirsiniz. NFT daha önce hiç satılmadıysa, daha fazla araştırma yapmak faydalı olabilir.

Yeterli sayıda satış yapılmış olsa bile, bu işlemlerin aynı veya az sayıda cüzdanı içermediğinden emin olmak için etkinlik geçmişini tekrar kontrol edin. Bir dolandırıcının satış hacmini ve fiyatını manipüle etmek amacıyla kendi sahte NFT’lerini alıp satıyor olması mümkün olabilir.

NFT’nin Maliyetini İnceleyin

Fiyat gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa muhtemelen doğru olabilir. İlgilendiğiniz NFT’nin satış fiyatı karşısında nasıl durduğunu görmek için tüm serinin taban fiyatını kontrol edin.

Örneğin 5.000 dolara satılık bulduğunuz bir kripto punk’ın gerçek olması pek olası değil. Daha önce de belirtildiği gibi, meşru görünse bile fiyatın belirli birkaç cüzdan tarafından manipüle edilmediğinden emin olmak için her zaman kontrol etmelisiniz.

Doğrulanması gereken bir diğer önemli bilgi de satıcının cüzdanı ve NFT’nin zincir üzerindeki verilerine ek olarak NFT’nin sözleşme adresi. Koleksiyonun kesin sözleşme adresini güvenilir bir kaynaktan öğrenebilmeniz gerekir. Eğer farklıysa NFT gerçek değildir. Kontrat adreslerini kontrol ederek sahte NFT’leri kolayca tespit edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.