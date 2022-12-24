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Dünyaca Ünlü Yatırımcı Bitcoin Açıklamasıyla Son Noktayı Koydu! Yatırımcılar Buna Hazır Olsun!

Dünyaca ünlü kripto para yatırımcısı binlerce takipçisine Youtube aracılığıyla Bitcoin hakkında önemli bilgiler verdi ve son noktayı koydu.
20:50
24 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı boyunca kripto paralar beklenilen performansı gösteremedi. Performans gösterememesi bir kenara soluksuz düşüşlere ev sahipliği yaparak bir çok yatırımcıyı ve ekonomi çevrelerini hayal kırıklığına uğrattı.

Popüler kripto yatırımcısı Jason Pizzino, Bitcoin’in (BTC) önceki yükseliş ve düşüş döngülerinin, lider kripto paranın nihayet ne zaman bir ayı piyasası dibi oluşturabileceğine dair ipuçlarını barındırabileceğini söylüyor.

Yatırımcı Neyi İşaret Etti?

Yeni bir video yayınmayan Pizzino, 279.000 YouTube abonesine Bitcoin’in mevcut ayı piyasasının zaman açısından önceki iki düşüş trendiyle aynı hizada olduğunu söylüyor.

Gün sayıları açısından, önceki döngülerde gördüklerimize tekrar çok yaklaşıyoruz… Buradaki ilk döngü, 2014, 411 günümüz var. En tepeden en dibe kadar 411 gün olduğunu görüyorsunuz, zirveden en dibe kadar… Bir sonraki döngü 2018’de, 363 gün, temelde neredeyse tam olarak bir yıl, yukarıdan aşağıya, 363 gündü. Şu anda ise en düşük seviye Kasım ayının ortası, 376 gün, zirve ise Kasım ayının başları civarında. Dolayısıyla bu durum Ocak ayına kadar devam edebilir, belki başka bir dip de olabilir. Ve bu hala önceki tüm döngülerin zamanlaması içinde olacaktır, bu da önceki döngülerle ve elbette 2024’te yaklaşan yarılanma olayıyla çok, çok iyi bir şekilde örtüştüğü anlamına gelir.

Yatırımcılar Hazırlıklı Olmalı

Pizzino ayrıca, yatırımcıların olumsuz piyasa duyarlılığının ortasında bile keskin Bitcoin rallileri için uyanık olmaları gerektiğini söylüyor. Ünlü yatırımcıya göre, 2014 ve 2018 ayı piyasalarının sonuna büyük yükselişler damgasını vurmuştu.

BTC için son iki ayı piyasası döngüsünde, dalgalanmalar ayı piyasasının sonunu işaret etti. Bu dalgalanmalar yukarı yönlü kırıldığında, ayı piyasasının sonu gelmiş demektir. Ancak, haberler hala çok ama çok olumsuz olabilir, bu yüzden bunun sizi ertelemesine izin vermeyin.

Tüm bu açıklamaların ardından Bitcoin için fiyatın nereye gidebileceği yatırımcının ve takipçilerinin yakın gözlemi altında olacakmış gibi görünüyor. Bunun yanı sıra haberin yazıldığı sırada Bitcoin 16,857 dolardan seviyelerinde işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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