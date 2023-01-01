Geçen yılki büyük Bitcoin (BTC) çöküşünü önceden haber vermesiyle yakın takibe alınan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto paranın fiyatında devasa bir yükseliş bekliyor.

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Geçen yılki büyük Bitcoin (BTC) çöküşünü önceden haber vermesiyle yakın takibe alınan kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, en büyük kripto paranın fiyatında devasa bir yükseliş bekliyor.

Bitcoin’in 160 Bin Dolara Yükselmesini Bekliyor

Sektörde Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para analisti, 130 binden fazla Twitter takipçisine logaritmik büyüme eğrisi (LGC) modeline dayanarak Bitcoin’in 2025’in Ocak ayına kadar 160 bin dolara yükselebileceğini söyledi:

Dört yıllık döneme dayanan LGC modelinin çıktısına bakarak, BTC önümüzdeki birkaç yıl içinde değerini kolayca 10 katına çıkarabilir.

LGC modeli, analistin değişen makroekonomik koşulların ortasında Bitcoin’in döngüsel olarak en yüksek ve en düşük seviyelerini tahmin etmeye yarayan önemli bir modeldir. Kripto para analistine göre, LGC ve sunduğu fiyat öngörüsü Bitcoin’in birden fazla aylık bazda modelin desteğinin üzerinde kaldığı sürece geçerliliğini koruyacak ve şu anda fiyat modelin desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor:

LGC modelinin gelecekteki fiyat öngörülerinin ne zaman boşa çıkabileceğine gelince; bu bir makro model olduğu için temel destek eğrisinin önemli ölçüde altında çok aylık bir kapanış olmalı.

Dave the Wave ayrıca LGC modelinin, kripto para piyasasını çevreleyen kasvete ve kıyamet senaryolarına rağmen Bitcoin’in fiyat hareketini takip etmeye devam ettiğini belirterek “Şimdiye kadar, BTC fiyatı LGC’nin dip bölgesinden en iyi şekilde destek bulduğunu kanıtladı. Döngülerin artan gerçek düzeltmesi (yüzde 23 – yüzde 38 – yüzde 50) bir yıl önceki grafikte belirgin şekilde yer alıyor. Desteğin kırılmasını bekliyor muyum derseniz, daha ziyade kırılmadığının teyitini bekliyorum.” dedi.

“Destek Görevi Görmeye Devam Edecek”

Ayrıca modelin dip çizgisinin, tıpkı LGC’nin tepesinin son Bitcoin boğa piyasası sırasında direnç görevi görmesi gibi destek görevi görmeye devam edeceğine inandığını belirterek şunları söyledi: