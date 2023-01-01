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Santiment “Radarınızda Tutun” Diyerek Duyurdu: 2023’de Bu 3 Altcoin Patlayacak!

Önde gelen kripto analiz platformu Santiment, olumlu sinyaller veren üç altcoin paylaşarak yatırımcıların radarına almasını önerdi.
20:30
1 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto analiz platformu Santiment, olumlu sinyaller veren üç altcoin paylaştı. Santiment, 2023’de yapacakları potansiyel yükselişlerle yıla damga vurabileceğini belirterek yatırımcıların söz konusu üç altcoin’i radarına almasını önerdi.

Platformun İşaret Ettiği 3 Altcoin

Kripto analiz platformu Santiment, birlikte çalışabilirlik Blockchain’i Quant (QNT), metaverse protokolü Decentraland (MANA) ve Ethereum (ETH) tabanlı oyun Blockchain’i Enjin Coin‘in (ENJ) önünde parlak günler olabileceğini bildirdi. Santiment, üç coin’in kripto para borsalarındaki arzında sert bir düşüş olduğunu ve bunun da bu yılki fiyat hareketleri için iyiye işaret olabileceğini belirterek şu notu düştü:

Quant, Decentraland ve Enjin için 2022’de kripto para borsalarından önemli miktarda coin çıkışı gören en büyük piyasa değerli varlıkları arasında yer alıyor. Kripto para piyasasının geri kalanı gibi kendi fiyatları da büyük oranda düşmüş olsa da, bu altcoin’ler 2023 için olumlu sinyaller veriyor.

Santiment’ın Bitcoin Raporu

Quant, Decentraland ve Enjin’in ardından Bitcoin‘in (BTC) 2022’de durumunu özetleyen Santiment, dev kripto para yatırımcılarının (balinalar) yıl boyunca BTC satışı yaptıklarını, bunun da sert düşüşü desteklediğini belirtti. Veriler, derin cepli yatırımcıların son 12 ayda 10.75 milyar dolar değerinde Bitcoin’i elden çıkararak sattıklarını gösteriyor:

Kasım 2021’de Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından iki hafta öncesinden bu yana, 10 ila 10 bin arasında BTC tutan balina seviyesi cüzdanlar toplu bir şekilde 10.75 milyar dolar değerinde BTC sattı. Bu düşüş, dolaşımdaki BTC miktarının adeta kurumasıyla birleşince, 2022’de durağan bir sona yol açtı.

318.7 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,21 düşüşle 16 bin 557 dolardan el değiştiriyor. Veriler, BTC’nin son 7 ve 30 günde sırasıyla yüzde 1,60 ve yüzde 2,06 değer kaybettiğini gösteriyor.

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