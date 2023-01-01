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  •   Bitcoin İçin Benzersiz “Mükemmel 4’lü” Analizi: 2023, 2024 ve 2025’de Bu Seviyeler Görülecek!

Bitcoin İçin Benzersiz “Mükemmel 4’lü” Analizi: 2023, 2024 ve 2025’de Bu Seviyeler Görülecek!

Kripto para analisti Rekt Capital, en büyük kripto para BTC için benzersiz bir analizde bulundu. Analist, Bitcoin için gerçekleşmesi muhtemel bir senaryoya dikkat çekerek 2023, 2024 ve 2025'in yükseliş yılları olacağını öne sürdü.
21:30
1 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları çıkış yolu ararken, tahminlerinin çıkmasıyla yakından takip edilen kripto para analisti Rekt Capital, en büyük kripto para BTC için benzersiz bir analizde bulundu. Analist, Bitcoin için gerçekleşmesi muhtemel bir senaryoya dikkat çekerek 2023, 2024 ve 2025’in yükseliş yılları olacağını öne sürdü.

Bitcoin’in 4 Yıllık Mum Döngüsü

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, Twitter’daki 330 binden fazla takipçisine Bitcoin için benzersiz bir analizde bulundu. Analist, yaptığı değerlendirmede “Bitcoin 2022 yıllık kapanışını yaklaşık 16 bin dolardan yaptı. Geçmiş verilere göre BTC‘nin yeni 3’ncü yıllık mum açılışı nihai dibin olduğu yere çok yakın olma eğilimindedir. Bu Bitcoin’de dibin yaklaşık 16 bin dolara çok yakın olacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Anlistin paylaştığı fiyat grafiğindeki mumların renklerine bakıldığında, 12 aylık fiyat grafiğinde Bitcoin’in her 4 mum döngüsünde birinin (ikincisi) kırmızı yani düşüş, geriye kalan üçünün (birinci, üçüncü ve dördüncü) ise yeşil yani yükseliş mumu olduğu görülüyor. BTC, şu anki 4 yıllık mum döngüsü içinde ikinci kırmızı mumunu 2022’de yakmış durumda. Bu Bitcoin için artık yükseliş vaktinin geldiği, 2023, 2024 ve 2025’in yükseliş yılları olacağı anlamına geliyor.

Bitcoin İçin Potansiyel 2023, 2024 ve 2025 Fiyat Hedefleri

Rekt Capital, ayrıca Bitcoin’in üçüncü yeşil mumunun nasıl olacağı ve hangi seviyede kapanış yapacağına da ışık tutması açısından da bir grafik paylaştı. Buna göre en büyük kripto para, 2023’ü 25 bin doların üzerinde ve 50 bin doların altında bir noktada kapatacak.

En büyük kripto paranın analistin işaret ettiği seviyeden mum kapanış yapması halinde 2024’de yakacağı dördüncü yeşil mum 50 bin doların üstünde, 2025’de yakacağı mükemmel dörtlü mumunun ilk yeşil mumu ise 50 bin doların üzerinde olabilir.

2023’e sessiz bir başlangıç yapan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 16 bin 553 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 0,37 oranında değer kaybetmiş durumda.

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