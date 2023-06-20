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Kripto para piyasası ve hisse senedi piyasaları, ABD Hazine Bakanlığı’nın Hazine Genel Hesabı’nı (TGA) yeniden doldurmak için hazine bonosu ihraç etmesinden ve bunun da finansal piyasalardan ABD doları likiditesini çekiyor olmasından etkileniyor olsa da dev kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, etkinin beklendiği kadar önemli olmadığını ve Bitcoin (BTC) gibi risk varlıklarının yakında yükselmeye başlayacağına inanıyor.

Arthur Hayes Bitcoin’de Ralli Bekliyor

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD doları net likiditesinin 77 milyar dolar olduğu için TGA’nın yeniden doldurulmasının riskli piyasaları etkilemediğini söyledi. Hayes, ABD Hazine Bakanlığı tarafından TGA’nın yeniden doldurulmasının endişelenecek bir şey olmadığına inanıyor.

Kripto para dünyasının önde gelen misine göre net ABD doları likiditesi endeksi pozitif kalmaya devam ettikçe kripto para almayı planlıyor. Endeksin negatif olması halinde alımlarını yavaşlatacağını ya da sonlandıracağını belirten Hayes, TGA bakiyesinin 450 milyar dolardan fazla olduğunda ABD Hazinesi‘nin tahvil ya da borç ihracını yavaşlatmasını bekliyor. Borç tavanı anlaşması sırasında TGA bakiyesi 40 milyar doların altındaydı, şimdi ise 250 milyar dolar seviyesinde ve hızla Hayes’in işaret ettiği seviyeye doğru gidiyor. Şu an için görünen ABD Hazinesi’nin finansal piyasaları ve ABD doları likiditesini etkilemeden hesabı büyüttüğü.

Hayes, TGA’nın yeniden dolduruluyor olmasının ABD doları likiditesini nasıl etkileyeceğini takip etmek için özel bir ABD doları likidite endeksi oluşturduğunu belirterek “RRP ve TGA’nın 3 Haziran’da borç tavanı tasarısını imzalanmadan önceki son baskı değerlerine bakıyorum. Eğer RRP düşüyorsa bu ABD doları likiditesi için +ve, eğer TGA yükseliyorsa bu ABD doları likiditesi için -ve anlamına geliyor. Ben iki metriğin de verdiği net çıktı değerine bakıyorum.” dedi.

Kripto Para Piyasası SEC Sonrası Toparlanmaya Çalışıyor

Kripto piyasası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e dava açmasının ardından oluşan belirsizliğin dağılmaya başlamasıyla yukarı yönde harekete geçti. En büyük kripto para Bitcoin, beklenen 24 bin 800 dolar destek seviyesinden toparlandıktan sonra yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Balinalardan gelen yeni alımların bir sonucu olarak Bitcoin fiyatı bugün 27 bin doların üzerine çıktı ancak hızla geri döndü. BTC fiyatı şu anda son 24 saatte yüzde 2 yükselişle 26 bin 796 dolardan işlem görüyor.

Altcoin kralı Ethereum (ETH) fiyatı ise son 24 saatte yüzde 0,50 yükselişle bin 750 dolar civarında sabit kalmaya devam ediyor. En büyük altcoin’in son 24 saatteki en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla bin 705 ve bin 750 dolar.