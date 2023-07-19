Kripto para piyasalarında ani fiyat hareketleri çok popüler özellikle Elon Musk’ın paylaşımları ciddi etki ediyor. Eskisi kadar olmasa da bugünkü paylaşım DOGE fiyatının tek mumda yönünü yukarı çevirmesini sağladı. Peki bu kalıcı olabilecek mi? Elon Musk paylaşım için neden bugünü seçmiş olabilir?

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Dogecoin Neden Yükseldi?

Elon Musk birkaç dakika önce DOGE konulu bir paylaşım yaptı ve fiyat yeniden yükselişe geçti. Eskisi kadar heyecan verici olmasa da Musk’ın paylaşımı fiyatı 0,068 dolardan 0,072 doların üstüne kadar itti.

Kazanmak için oyna (ftw) anlamına gelen bir paylaşım yapan Elon Musk bugün Tesla kazanç raporunun açıklanacağından habersiz değil. Zamanlaması manidar paylaşım muzip milyarderin bilançosuna yeniden kripto para eklemiş olabileceği spekülasyonlarını doğurabilir. İlerleyen saatlerde açıklanacak Tesla bilançosu geçmişte birçok kez piyasa üzerindeki etkili oldu.

Eğer bilançodaki BTC miktarı arttı/azaldıysa bu kripto paraların geri kalanı için de volatilitenin yükselmesi anlamına gelebilir. Şimdilik DOGE daha kazançlarını ileri taşıyamadı ve zirveden dönmüş görünüyor.