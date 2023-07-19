1 Haziran tarihi yaklaştıkça kripto para yatırımcılarının da heyecanı katlanıyordu. Ancak beklenen şey olmadı. Bu bir rüyadan ziyade beklentilerin yüksek tutulması durumuydu. Hong Kong kripto paralarla ilgili son derece olumlu bir adım attı. Ancak bunu meyvelerinin birkaç ayda alınması imkansız gibi görünüyor.

Hong Kong ve Kripto Paralar

Asya merkezli oyun yazılımı firması Animoca’nın kurucu ortağı, Hong Kong’un kripto para birimlerini ve Web3‘ü hızla benimsemesinin, Çin anakarasında gerçekleşen bazı “büyük hamlelerin” bir işareti olduğuna inanıyor.

Animoca‘nın kurucu ortağı Yat Siu’ya göre Hong Kong’daki mevcut kripto trendi “sadece şehir devletiyle ilgili değil” Çin anakarasının kriptoyu yasaklamasına rağmen daha geniş anlamda direkt Çin’le ilgili.

Siu, bugün Ethereum Topluluk Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Çin’in Mayıs ayında Web3 white paper’ını yayınladığını ve hükümetin “temelde Web3’ün internetin geleceği olduğunu belirttiğini” söyledi. Yönetici, haberin Hong Kong’un bireysel kripto yatırımlarına izin verme planlarını resmen açıklamasından sadece birkaç gün sonra gelmesinin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kripto Paraların Geleceği

Siu, Çin’in Web3 planlarını açıklarken kriptoya değinmemesine rağmen bu alanda ilerleyebilmek için açıkladığı bütçenin önemli olduğunu vurguladı. Web3 bugün kripto odaklı şirketler tarafından inşa ediliyor ve tokenize varlıkların kriptodan ayrıştırılması pek mümkün değil. Siu şunları söyledi;

“Bu ilginç çünkü sadece Hong Kong’da olanlarla ilgili değil. Bu gerçekten de yukarıdan gelen bir mesaj diyebiliriz. Ve Hong Kong, Çin’in onayı olmadan hiçbir şey yapmaz.”

Siu açılış konuşmasında ayrıca Web3’ün ABD’nin teknoloji hegemonyasından “yeni bir teknoloji paradigması yaratmak” için güçlü bir araç olduğunu savundu. Özellikle ulusların Google, Apple ve Facebook gibi teknoloji devlerine bağımlılığının potansiyel olarak zararlı güvenlik risklerine atıfta bulunarak şunları söyledi;

“Bu aslında bir başka büyük gündem maddesi, bu yüzden Japonya, Kore, Çin, tüm bu yerler Web3’ü gerçekten büyük bir şekilde zorluyorlar çünkü bunu temelde ABD egemenliğindeki teknolojilerden kopmak için bir fırsat olarak görüyorlar.”

Animoca’nın kurucu ortağı Yat Siu kriptonun Asya desteğiyle daha güzel günlere koştuğuna inanıyor.