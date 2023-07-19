Geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki çöküşün tetikleyicisi Terra olmuştu. Birçok kripto şirketi domino taşı gibi devrildi. Şimdi Do Kwon daha fazla hapis cezası almak için gün sayarken Terra hayatta kalmaya çalışıyor. Geminin kaptanı demir parmaklıklar ardında olduğu için yeni birine ihtiyaç vardı.

Terra LUNA Haberleri

Do Kwon tarafından kurulan ve gözden düşen Terraform Labs firması kendisine yeni bir geçici CEO buldu. Ocak 2022’den bu yana COO ve CFO olarak görev yapan Chris Amani, artık Terraform’u daha güvenli ve umarız daha müreffeh sulara yönlendirmekten sorumlu olacak.

İflas etmeden önce 40 milyar dolarlık ekosistemi temsil eden Terra şimdi borsalardan delist edilme riskiyle karşı karşıya. Eğer hacimler azalır ve yatırımcılar projeyi terk ederse fayda üretimi anlamında da hiçbir artısı kalmayan LUNA’nın tarih olduğunu görebiliriz.

LUNA Coin Geleceği

Kwon, Mart 2023’te sahte belgeler kullanarak Dubai’ye seyahat etmeye çalışmış ve Karadağ’da tutuklanmıştı. Daha sonra Kwon, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı ve komplo dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Daha sonra Kwon’un TerraUSD‘nin çöküşünden önce bir hukuk firmasına önemli miktarda para gönderdiği ortaya çıktı. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri Kwon’un iadesini istiyor.

Amani, Aralık 2021’de Terra‘ya katılmadan önce, personel planlama yazılımı konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar yazılım firması olan Humanity’nin CEO’su olarak görev yapıyordu. Amani’nin firmanın başına geçmesi biraz sürpriz oldu. Diğer çarpıcı çöküşler söz konusu olduğunda, şirketler nadiren zirveye bu kadar yakın değişimlere giderler. Amani’nin felaket başlamadan çok kısa bir süre önce geldiği düşünüldüğünde, bu seçim daha da kafa karıştırıcı.

Göreve geldikten sonra verdiği demeçte Amani şunları söyledi;

“Zor olacağını ve uzun zaman alacağını düşünsem de, bunu nasıl kurtarabileceğimize dair bir vizyonumuz var.”

Sicili bozulmuş kurucu Do Kwon hakkında da bazı açıklamalarda bulundu;

“Do için en iyisini diliyor ve tüm suçlamalardan aklanmasını umuyoruz. Ancak o hapisteyken ve kendi yasal zorluklarıyla karşı karşıyayken, bizim için yola onsuz devam etmek daha mantıklı.”

Terra için çok bir şey değişmedi ancak projenin başındaki ismin internete erişiminin olması da bir şeydir. Zaman Amani’nin bir mucizeyi gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini hepimize gösterecek.