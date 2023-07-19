Analistten Bitcoin’e (BTC) Kritik Çağrı: Bu Verilere Dikkat!

Özet

  • Analist, Bitcoin'de (BTC) yüzde 23 oranında düşüşe işaret etti.
  • Uzman isim ayrıca BTC'nin 2015 ve 2019'daki aynı ayı piyasası modellerini takip ettiğini belirtti.
  • Altcoinlerin ralliden önce geri dönüşe geçebileceğini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Negatif
22:00
19 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Genel olarak takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve kripto piyasalarının şu anda kendi tarafında bir geçmişe sahip olmadığını ve aşağı yönlü ağır bir düzeltme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

BTC Yorumu!

Cowen, Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda bu yılki rallide bile BTC’nin 2015 ve 2019’daki aynı ayı piyasası modellerini takip ettiğini belirtti. Cowen, Bitcoin’in 2015 ve 2019 için aynı metriğin ortalamasıyla kaplanmış mevcut yıldan bugüne yatırım getirisini (ROI) gösteren bir grafik paylaştı. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sefer farklı” için çok fazla çağrı yapıldığını biliyorum, ancak her şeye rağmen 2023’teki BTC, 2015/2019 ortalamasını yakından takip ediyor.

Tarih tekerrür ederse, analist Bitcoin için 23.000 dolar veya mevcut seviyelerden yaklaşık %23 düşüş gibi kabaca bir hedef vererek şunları söyledi:

2015/2019 ortalamasının en düşük seviyelerine ulaşırsak, bu, BTC’nin bu yıl bir süre sonra 23 bin dolara geri döneceği anlamına gelir.

Altcoin Beklentileri!

Yakın tarihli bir gönderisinde Cowen, Bitcoin ve genel olarak altcoinlerin bir boğa koşusunun başlangıcından ziyade önceki döngülerde yaşadıkları aynı tür ayı piyasası sıçramasında olduğunu öne sürdü. Cowen açıklamalarında şunları belirtti:

Benim görüşüme göre, aksi kanıtlanana kadar altcoin piyasası daha önce gördüğümüzden farklı değil. Farklı değil. Alternatif pazar 2018’de Bitcoin’e karşı sıçradı, 2019’da Bitcoin’e karşı sıçradı, ancak 2019’un sonunda, Bitcoin’in piyasa değerinin %25’ine kadar geriledi… 2019 altcoin rallisi] 0,53 civarındaki boğa piyasası destek bandına geri döndü, yani bu tam şu anda boğa piyasası destek bandının olduğu yer civarında, belki biraz daha düşük, 0,52’de, yani %52… Benim tahminim, Bitcoin hakimiyet rallisinin sonunda devam edeceği yönünde. Bu %49 ila %50 seviyesini geriye dönük test ediyor olabilir, ancak benim tahminim eninde sonunda devam edeceği ve bunun nedeni net likiditenin yeniden düşmeye başlaması olacak.

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