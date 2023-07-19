Genel olarak takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve kripto piyasalarının şu anda kendi tarafında bir geçmişe sahip olmadığını ve aşağı yönlü ağır bir düzeltme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

BTC Yorumu!

Cowen, Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda bu yılki rallide bile BTC’nin 2015 ve 2019’daki aynı ayı piyasası modellerini takip ettiğini belirtti. Cowen, Bitcoin’in 2015 ve 2019 için aynı metriğin ortalamasıyla kaplanmış mevcut yıldan bugüne yatırım getirisini (ROI) gösteren bir grafik paylaştı. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sefer farklı” için çok fazla çağrı yapıldığını biliyorum, ancak her şeye rağmen 2023’teki BTC, 2015/2019 ortalamasını yakından takip ediyor.

Tarih tekerrür ederse, analist Bitcoin için 23.000 dolar veya mevcut seviyelerden yaklaşık %23 düşüş gibi kabaca bir hedef vererek şunları söyledi:

2015/2019 ortalamasının en düşük seviyelerine ulaşırsak, bu, BTC’nin bu yıl bir süre sonra 23 bin dolara geri döneceği anlamına gelir.

Altcoin Beklentileri!

Yakın tarihli bir gönderisinde Cowen, Bitcoin ve genel olarak altcoinlerin bir boğa koşusunun başlangıcından ziyade önceki döngülerde yaşadıkları aynı tür ayı piyasası sıçramasında olduğunu öne sürdü. Cowen açıklamalarında şunları belirtti: