Gensler kripto paraları yakından tanıyan ve bir o kadar da bu alandaki riskleri gören bir isim. Tek sorun SEC başkanı olması. Kripto paraların neredeyse tamamını menkul kıymet olarak tanımlayan Gensler bu alanda katı bir tutum benimsiyor. Haziran ayında açılan davayla birlikte yatırımcıların altcoinlerde çift haneli kayıplar yaşamasına neden olmuştu.

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SEC Başkanı Açıklamaları

SEC’in 2024 yılı mali bütçesiyle alakalı bir oturuma katılan Gensler yaklaşık yarım saattir ifade veriyor. Kripto paraları da gündemine almayı ihmal etmeyen Gensler yeni bir şey söylemedi. Ağırlıklı olarak geçmişteki açıklamalarını tekrar eden düzenleyici kurum başkanı bu alandaki risklere dikkat çekiyor.

Kripto paraların çoğu yatırım sözleşmesi/menkul kıymet sınıfına giriyor.

Kripto alanındaki regülasyon eksikliği spekülatif piyasalarda yatırımcıları ciddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Bu onlar için önemli bir risk.

Token satışlarının, yatırımcılardan para toplamanın ilgili varlığı kendi denetimlerine sokması gerektiğini söyleyen Gensler daha sonra mali bütçeyle ilgili konuşmaya devam etti.

CFTC’ye benzer şekilde SEC’de kripto alanındaki çalışmaları için ek kaynak talep ediyor.

XRP Coin fiyatı tekrar eden açıklamaları umursamaz şekilde 0,82 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Yaklaşık yarım saat sonra açıklanacak olan Tesla kazanç raporu günün en kritik konularından biri.