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  •   Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!

Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!

Özet

  • Tesla kazanç raporu Bitcoin alıp/satma ihtimaline karşın heyecanla bekleniyordu.
  • Tam 1 yıl önce Tesla elindeki BTC varlıkları yüzde 75 oranında azalttı.
  • Tesla BTC alım/satmadı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:05
19 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Elon Musk’ın yaptığı Bitcoin alımının 2021 boğa sezonuna katkısı büyüktü. Şimdi son rapor açıklandı. Şirketin yaptığı alım satımlar Bitcoin fiyatı üzerinde direkt etkiye sahip olduğu için Tesla kazanç raporu yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bugün son çeyrek raporu da nihayet birkaç dakika önce geldi.

İçerik Rehberi

Tesla Bitcoin Sattı Mı?

Bundan tam 1 yıl önce Temmuz ayındaki raporda Elon Musk’ın şirketindeki BTC varlıklarının %75’ini sattığını görmüştük. Bu endişe vericiydi ve çoğu yatırımcı yakında büyük düşüşlerin başlayabileceğini söyledi. Ardından gelen birkaç ayda Bitcoin önemli ölçüde değer kaybetti. Kasım ayına geldiğimizdeyse Bitcoin ayı piyasasının muhtemel dibi olan 15.500 doları gördü. Musk karlı bir satış yapmıştı.

Ancak kral kripto para biriminin fiyatı erirken muzip milyarder alım yapmadı. Sonrasında gelen 2 kazanç raporunda elindeki BTC miktarını artırmayan şirket BlackRock hamlesinin ardından iştahlanmış olabilir mi?

Birkaç dakika önce açıklanan son çeyrek Tesla kazanç raporu bu soruya da cevap veriyor. Rapora göre Tesla Bitcoin alıp satmadı ve yatırımcıların umutları suya düştü. Yine de bardağın dolu tarafına bakarsak satış yapmamış olmaları da en azından düşüşü engelledi.

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