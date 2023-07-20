Sınır ötesi ödeme odaklı Stellar Network’e güç veren kripto para birimi Stellar Lumens (XLM), son 24 saat içinde piyasa değerine göre ilk 100’de en iyi performans gösteren kripto para birimi olarak yerini yeniden kazandı ve bunun üzerinde yaklaşık %24 ralli yaptı.

Kripto Paralarda Yükseliş!

XLM, Optimism (OP), XRP (XRP), Maker (MKR) ve BitDAO (BIT) gibilerinin bölgede %10’un üzerinde kazanç elde ettiğini gören belirli altcoin adlarındaki daha geniş bir teklifin ortasında, en son 0,16 dolara yakın işlem görüyordu. Kripto para birimi, ABD’li yargıç Torres’in XRP’nin olumlu kararıyla başlangıçta toparlandığı geçen hafta 0,20 dolar civarında ulaştığı zirveleri henüz yeniden test etmedi. Ancak, XLM işlem hacimleri hala oldukça yüksek olduğundan, boğalar kontrolü elinde tutuyor gibi görünüyor.

CoinGecko’ya göre, son 24 saatte yaklaşık 700 milyon dolar değerinde XLM büyük borsalarda işlem gördü. Çarşamba günkü rallilerin bir kısmının arkasında XRP ile ilgili iyimserlik olsa da, token’ın faydasını artıran heyecan verici haberler de muhtemelen arka rüzgarlar sağlıyor. Stellar, dünya çapında 8 milyar aktif ön ödemeli SIM kartı sanal banka kartlarına dönüştürmek için Fonbnk ile ortaklık kurduklarını duyurdu. Ayrıca uzmanlara göre XLM, teknik açıdan hala iyi görünüyor.

XLM Verileri!

Tüm önemli hareketli ortalamalarının çok üzerinde ve geçen haftaki yükselişi, 2022 ortasındaki düşüş trendi ve 2023’ün önceki zirvesi dahil olmak üzere temel direnç seviyelerinin üzerine çıktığını gördü. Boğaların kontrolde kaldığını varsayarsak, XLM yakında 0,237-248 dolar bölgesindeki bir sonraki ana direnç alanına ulaşması gerekebilir.

Bu durum mevcut seviyelerden yaklaşık %50 civarında kolay kısa vadeli kazançlar anlamına gelebilir. Boğaların kontrolde kaldığını varsayarsak, XLM yakında 0,237-248 dolar bölgesindeki bir sonraki ana direnç alanına ulaşmalıdır. Bu durum, mevcut seviyelerden yaklaşık %50 civarında kolay kısa vadeli kazançlar anlamına gelebilir.