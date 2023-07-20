Nakamoto mevcut finansal sistemin uzun süre hayatta kalabileceğine inanmıyordu ve bunun için celladı kendi doğurdu. Bugün Bitcoin ve kripto paralar yatırımcılar nazarında bambaşka çağrışımlara sahip. Ancak Nakamoto yanlış gelişen endüstriye rağmen temellerini son derece sağlam attığı Bitcoin ile geleceği değiştirebilir.

Özgür Demirtaş ve Bitcoin

Türkiye’deki yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Prof. Özgür Demirtaş özellikle enflasyona dair yorumları nedeniyle popülerliğini artırdı. Geleceğe dair yaptığı tahminler, yorumları alanında son derece uzman bir isim olduğu için kayda değerdir. 2 gün önce sosyal medya hesabından mevcut rezerv para tanımına ve geleceğe dair tahminlerde bulunan Demirtaş şunları söyledi;

“Amerikan Doları eski gücünde değil. Elbet bir gün Rezerv Para statüsü de zayıflayacak. Ama. Bu haftaya olmayacak. Çok çok Uzun zaman alacak. Ve Rezerv Para statüsünü kaybettiği zaman da yerini Diktatörlerin yönettiği bir ülkenin para birimi almayacak. Gönlümden geçen sahipsiz ve merkezsiz bir para birimi…”.

Bu paylaşımının özellikle son bölümü “sahipsiz ve merkezsiz” sıfatlarıyla Bitcoin’e işaret ediyor. Daha önce de birçok kez Demirtaş’ın kral kripto para birimi için pozitif yorumları olmuştu.

BRICS ve Bitcoin (BTC)

Doğu bloğu artık dolarizasyondan bezmiş durumda ve hatta bu durum Avrupa ülkelerini de olumsuz etkiliyor. Dolara bağımlılık son 1 yıldaki artan enflasyonun ABD dışındaki bölgelerde çarpanlı hissedilmesine neden oldu. Halen daha enflasyon çoğu batı ülkesinde ABD’nin çok daha üzerinde ve bunda dolardaki değer artışının payı büyük.

Rezerv para birimi olarak bugün ve muhtemelen uzun süre doların tahtını koruduğunu göreceğiz. Askeri ve siyasi güçle beslenen dolar ABD bunları kaybetmediği sürece ekonomideki hakim konumunu da koruyacaktır.

Ufak bir parantez açalım Özgür Demirtaş bugün açıklanacak TCMB faiz kararı için 500bp artış bekliyor. Eğer beklediği seviyede artış gelmezse kurdaki artışın devam edebileceği endişesini de takipçileriyle paylaştı.

“Piyasanın Beklentisi 500 Baz puan arttırım. Ama benim korkum ve beklentim BEKLENTİ ALTINDA arttırım yapılması”.

Doğu bloğunun ve Güney Afrika’nınsa farklı planları var. Onlar muhtemelen altına dayalı olan ortak bir rezerv para birimi oluşturmanın yollarını arıyor. Sorun şu ki dünyada altının değeri de dolara endeksli şekilde belirleniyor. Yani yeni bir para biriminin bu yüzden dolardan ayrışması ve başarılı olması pek mantıklı/mümkün değil. Nitekim Demirtaş’ın “diktatörlerin yönettiği bir ülkenin para birimi” yorumu BRICS için gelecek görmediği şeklinde de yorumlanabilir. Rusya, Çin ve diğerlerinin destek verdiği BRICS’in en güçlü alternatifi Bitcoin.

Eğer Bitcoin’e endeksli bir para birimi veya direkt olarak Bitcoin’in para olarak kullanıldığı günlere ulaşırsak bu yeni bir çağın da başlangıcı olacak. Bugünkü haliyle değer deposu tanımına çok daha fazla uyan Bitcoin hedefine ulaşabilecek mi? Ömrümüz vefa ederse hep birlikte yaşayıp göreceğiz.