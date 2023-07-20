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  •   Kuveyt’ten Kritik Karar! Bitcoin ve Altcoinler’le İlgili Neredeyse Tüm İşlemler Yasaklandı!

Kuveyt’ten Kritik Karar! Bitcoin ve Altcoinler’le İlgili Neredeyse Tüm İşlemler Yasaklandı!

Özet

  • Kuveyt'in ana mali düzenleyicisi olan CMA, Bitcoin ve diğer altcoinlerle ilgili neredeyse tüm işlemleri yasakladı.
  • Getirilen yasaklar ödemeler, yatırım ve madencilik gibi kripto paraların temel kullanım şekillerini kapsıyor.
  • Yasakları ihlal edenler Kara Para Aklamayı Önleme yasasını ihlalden cezalandırılacaklar.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
12:04
20 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Orta Doğu ülkesi Kuveyt, başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) olmak üzere altcoinler’le ilgili neredeyse tüm işlemleri yasakladı. Getirilen yasağa uymayanlar Kara Para Aklamayı Önleme yasasını ihlal etmiş olarak kabul edilecek ve buna göre cezalandırılacaklar.

Yasaklanan İşlemler Arasında Ödemeler, Yatırım ve Madencilik de Var

Kuveyt’in ana mali düzenleyicisi Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), 18 Temmuz’da ülkedeki sanal varlıkların denetimi ve ihracına ilişkin bir genelge yayınladı. Genelgede, ödemeler, yatırım ve madencilik de dahil olmak üzere kripto paraları içeren başlıca kullanım şekilleri ve işlemlerin tamamı yasaklandı. Genelge ayrıca yerel düzenleyicilerin, şirketlerin ticari bir iş olarak sanal varlık hizmetleri sağlamasına izin veren herhangi bir lisans verilmesi de yasaklandı. Kuveyt Merkez Bankası ve CMA tarafından düzenlenen menkul kıymetler ve diğer finansal araçlar ise getirilen son yasakların dışında tutuldu.

CMA, getirdiği yasağın yanı sıra müşterilerin dijital varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli ve bilinçli olmalarını da istedi. Düzenleyici kurum, yasal bir statüleri olmadığı ve belirli bir ülke tarafından ihraç edilmediklerini veya desteklenmediklerini belirterek özellikle kripto paralara işaret etti. Yapılan uyarıda “Herhangi bir varlığa ya da ihraççıya bağlı değiller ve bu varlıkların fiyatları her zaman onları sert bir düşüşe maruz bırakan spekülasyonlar tarafından yönlendirilir.” notu düşüldü.

Getirilen yasağa uymayanlar Kuveyt’in Kara Para Aklamayı Önleme yasasını ihlal etmiş olarak kabul edilerek cezalandırılacak.

Yasağın Gerekçesi Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı

Düzenleyici kurum, Kuveyt’in yeni düzenlemelerinin ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirtildiğini belirtti. CMA ayrıca Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Komitesi tarafından Mali Eylem Görev Gücü’nün 15 numaralı tavsiyesini uygulama taahhüdüne ilişkin yapılan bir çalışmanın sonuçlarına da atıfta bulundu.

Yerel kaynaklara göre, CMA’nın neredeyse tüm kripto para işlemlerini yasaklaması, Kuveyt’teki birkaç denetim otoritesini içeren yeni bir bölümler arası kripto para yasağının bir parçası. CMA’den önce benzer genelgelerin Kuveyt Merkez Bankası, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Kuveyt Sigorta Düzenleme Birimi tarafından da yayınlandığı aktarıldı.

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