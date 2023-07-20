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  •   Balinaların Bu Hafta Satın Aldıkları Üç Altcoin Dikkat Çekti

Balinaların Bu Hafta Satın Aldıkları Üç Altcoin Dikkat Çekti

Özet

  • XRP ve SEC arasındaki davadan sonra bu hafta Bitcoin Piyasa Hakimiyeti düşerken altcoin piyasasında yükseliş yaşanıyor.
  • Kripto balinaları yaptıkları alımlarla dikkat çekerken bu alımlar altcoin fiyatlarına olumlu yansıyor.
  • Balinaların bu hafta alım yaptıkları altcoin'lerden OP, ARB ve SNX dikkat çeken üç önemli token oldu.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
12:15
20 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Geçtiğimiz hafta XRP’nin SEC karşısındaki zaferinden sonra altcoin piyasalarında %5 yükseliş yaşandı. Peki kripto balinaları bu hafta XRP dışında hangi altcoin’leri satın alıyor? Bitcoin Piyasa Hakimiyeti (Bitcoin Dominance) neredeyse %50’lere kadar düşüş yaşanırken altcoin piyasaları bu hafta yükseliyor. Medyada her ne kadar XRP konuşulsa da kripto balinaları bu hafta Optimism (OP) ve diğer iki altcoin’i satın alıyor.

Balinaların İlk Durağı Optimism Oldu

Bir Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Optimism’in yerel token’ı OP tarafında verilere göre balinalar bu hafta OP stokluyor. Özellikle tabloya göre 100.000 ile 1 milyon OP token tutan balinaların varlıklarını arttığını gösteriyor. Balinalar 5 Temmuz ile 14 Temmuz arasında 13.9 milyon OP token satın aldı! Optimism fiyatının 1.57 dolarlık mevcut piyasa değeriyle balinaların bu hafta yaptığı alımlar kabaca 21.5 milyon dolar değerinde.

Kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir fon girişi yatırımcıların Optimism’e karşı güveninin arttığını gösteriyor. Balina alımlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi OP fiyatında bir yükseliş görmemize neden olabilir.

DeFi Saldırılarından Sonra Balinalar Yeniden Arbitrum (ARB) Alıyor!

Optimism gibi Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum ağı ekosistemi sarsan son DeFi saldırılarından etkilenmemiş gibi görünüyor! Santiment’in verilerine göre kripto balinaları yeniden ARB almaya başladı.

Görüldüğü üzere 13 Temmuz ile 19 Temmuz arasında 1 milyon ile 10 milyon arası ARB tutan balinalar 31 milyon ARB daha satın aldı. ARB 1.28 dolarlık mevcut piyasa değeriyle balinaların yaptığı alımlar kabaca 39 milyon dolar değerinde.

Synthentix (SNX) Balina Alımlarıyla Kazançlar Çift Haneli Yükseliyor!

Temmuz ayına yavaş bir başlangıç yapan Synthetix (SNX) bu hafta çift haneli bir galibiyet serisi yakaladı. Zincir üstü veriler SNX satın alan kripto balinalarının devam eden rallide çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor. 15 Temmuz ile 19 Temmuz arasında 100.000 ile 1 milyon SNX tutan kripto balinaları varlıklarına ek olarak 1.8 milyon token satın aldı. SNX fiyatı 2.72 dolara kadar yükselmesiyle balinaların yatırım yaptığı tutar kabaca 5 milyon dolar oldu.

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