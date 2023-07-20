Kripto para piyasası, Stellar (XLM) dahil olma üzere belirli altcoinler’in yukarı ataklar yapmasıyla yeniden yükselişe geçiyor. Hafta başından bu yana istikrarlı bir şekilde pozitif seyreden ödeme protokolü Stellar’ın yerel varlığı XLM, son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Peki Stellar’ın XLM’si neden yükseliyor, gelin daha yakından bakalım.

XLM’nin Yükselişinin Ardındaki Ana İtici Güç: Artan Benimsenme

Stellar’ın XLM‘sindeki yükseliş, yatırımcıların altcoin’i yeni zirvelere taşımak için gösterdikleri çabanın bir sonucu. XRP‘nin sınıfında yer alan XLM, geçtiğimiz hafta boyunca yılından başından bu yana en iyi haftalık rallilerinden biri yaparak yüzde 74 oranında yükseldi.

İşlem hacmi son 24 saatte yüzde 240’ın üzerinde arttığı için temel göstergelerin yükselişi destekleri görülüyor. XLM’ye dönük yatırımcı ilgisinin ve gelen alıcı baskısı yükselişin temel nedenleri arasında yer alıyor olsa da Stellar protokolünün Axelar ağının Latin Amerika’da giderek daha çok benimsenmesi de bu yükselişi destekleyen önemli faktörler arasında.

Veriler, Stellar ağında yerleşik USD Coin (USDC) stablecoin’in Afrika’da ve son dönemde Latin Amerika’da bir ödeme yöntemi olarak büyük ölçüde benimsendiğini gösteriyor. Bu benimsenme, Stellar’ın herkes tarafından kolayca erişilebilen sorunsuz bir ödeme modeli sağlayarak finansal uçurumu kapatmak olan temel hedefini yerine getirdiğini gösteriyor.

Stellar Protokolünün Kullanımı Gibi Sağladığı Faydalar da Artıyor

Stellar, özellikle ödemelere hizmet etmek için başlatılan ilk protokollerden biri olmaya devam ediyor. Protokolün kullanımı gibi sağladığı faydalar çeşitlenerek artıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verielre göre protokolün kullanımdaki olumlu ivme, XLM’de geçen ay yüzde 100’ü aşan bir yükselişe neden oldu. Piyasa gözlemcileri Stellar protokolünün özellikle güçlü rakibi XRP karşısında son derece başarılı bir sınav verdiği üzerinde duruyorlar.