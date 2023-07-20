Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %1’lik değer artışı ile 30.250 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,22 trilyon doları aştı.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Ediyor

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %1 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının da güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1915 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,22 trilyon doları aştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitede de geçen haftaya kıyasla oldukça ciddi bir düşüş görüldü. Coinglass tarafından paylaşılan güncel verilere göre son 24 saatte ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Günün Öne Çıkanları

Kripto para piyasasının ve lider kripto para birimi BTC‘nin güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde çift haneli değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu. Saatler içerisinde %20’yi aşan bir değer artışı kaydeden Stellar (XLM), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimi oldu. Stellar’daki (XLM) yükselişin yanı sıra Chainlink (LINK), dYdX (DYDX), Optimism (OP) ve Maker (MKR) da gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin yanı sıra gün içerisinde değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu. Rocket Pool (RPL), Frax Share (FXS) ve Terra Classic (LUNC) de CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.