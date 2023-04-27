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Enteresan bir 24 saat yaşadık ve kripto para yatırımcıları adeta sudan çıkmış balığa döndü. Peki neler oluyor? Dün öğlen saatlerinde hızla yükselen fiyat akşam olduğunda devasa satışların ardından yönünü aşağı çevirmişti. Şimdi kral kripto para birimi tekrar yükselişe geçti. Peki kripto para piyasalarını bundan sonrası için neler bekliyor?

Bitcoin Uzman Görüşü

Eight’in kurucusu ve CEO’su Poppe spot fiyata yakın yukarı ve aşağı yönlü seviyelerin altını çizdi. Twitter takipçilerine “Bitcoin‘de son derece kötü bir düzeltme, altcoinlerde de zincirleme bir reaksiyona neden oluyor” dedi.

“Bitcoin halen 29.000 bölgesinde olduğu için seviyeler oldukça açık. Potansiyel uzun vadeli yatırımlar için 28.200 dolar seviyesinin korunması gerekiyor. Kırılma ve 29.200 dolar üstünde kapanışlar daha büyük rallilere zemin hazırlayacak”.

Bu arada Daan Crypto Trades, BTC/USD’nin 24 saat içinde pratikte tam bir daire çizdiğini ve kaldıracın sistemden temizlendiğini belirtti. Açıklayıcı bir grafikle birlikte “Dün her iki tarafa doğru da büyük sıkışmalar gördük ve tüm yüksek kaldıraçları tamamen temizledik” yorumunu yaptı.

“O zamandan bu yana, fiyat ilk kısa sıkıştırmadan önceki seviyesine yaklaştı ancak açık faiz toparlanmaya yaklaşmadı. Şu anda kaldıraç oranı düşük. Hafif spot prim.”

Kripto Paralar Yorum

Son 36 saatin en önemli başarısı yüksek kaldıraçlı pozisyonların temizlenmiş olmasıdır. Dün öğlen saatlerinde on milyonlarca dolarlık short pozisyon tasfiye edilirken akşam tam tersi oldu. Hacimli satışların bir sebebi olmalıydı fakat asılsız iddiaların ötesinde herhangi bir gerekçesi yok. Üstelik akşam 11:00 sularında dolaşıma giren FUD sosyal medyadaki yanlış algının aksine düşüşü tetikleyen şey değildi. Hatta insanlar MTGOX satışlarının fiyatı düşürdüğünü ve daha büyük bir olay olmadığını düşünüp alım yapmaya bile başlamışlardı. Bugün son büyük düzeltmeyle alakalı bir değerlendirme videosu yayınladık ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Fiyatlara dönecek olursak Fed’in bu yılki diğer toplantılarının aksine bu toplantıda 25bp artış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani Fed toplantısı öncesinde çok daha büyük volatilite görmeyebiliriz. Diğer taraftan Fed’in bu toplantıda faizde zirve sinyalleri vermesi iyi bir fiyat katalizörü olacak. Yatırımcıların 29.200 dolar üstündeki kapanışları ve 29.800 dolar kırılımını yakından izlemesi gerekecek. Yazı hazırlandığı sırada altcoinler son çöküşteki kayıplarını telafi ediyordu.