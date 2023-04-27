Bitcoin (BTC) yatırımcıları son dönemde sert fiyat hareketleri ile karşı karşıya ve piyasa uzmanlarına göre bu ayı piyasasının resmen sona erdiğini gösteriyor.

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Bitcoin (BTC) yatırımcıları son dönemde sert fiyat hareketleri ile karşı karşıya ve piyasa uzmanlarına göre bu ayı piyasasının resmen sona erdiğini gösteriyor. Piyasalarda yükselişler ya da düşüşler için tarih vermek kötü bir işlem strateji olsa da, Bitcoin piyasasında fiyatta büyük yükselişlerin beklenebileceği günleri ve kalıpları gösteren geçmiş on-chain (zincir üstü) veriler gibi bazı avantajlar bulunmaktadır.

Verilere Göre Bitcoin’de Boğa Koşusu Başladı

Geçen hafta psikolojik bir seviye olan 30 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin fiyatı o zamandan bu yana yüzde 10 düştü. Bu, boğaların kontrolü ayılardan almasıyla aşırı ısınma sinyalleri veren boğa evresinin başladığına işaret ediyor. BTC fiyatının 20 bin dolardan olan son yükselişi, en büyük kripto paranın Ocak ayında boğa piyasası döngüsüne girmesi ve Mart ayında son derece önemli olan 200 haftalık ortalamayı (WMA) geçmesiyle başladı.

Bitcoin fiyatındaki son düşüş ise vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcıların kar almasıyla yaşansa da şu sıralar açık faizin düştüğü görülüyor. Yaşanan son “long squeeze” büyük likidasyonlara neden olarak yatırımcılara dipten satın alım yapma fırsatı verdi. Yatırımcılar, ayrıca 12 Nisan’daki Shapella (Shanghai – Capella) güncellemesinin ardından ETH fiyatının 2 bin doların üzerine çıkması ve Binance’in 19 Nisan’da ETH çekme işlemlerini açmasıyla da satış yaparak en büyük altcoin’de kâr etme fırsatı buldular.

Veriler, yatırımcıların yeniden long pozisyon açmaya başladıklarını ve balinaların harcama aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tipik olarak fiyat rallileri, tüm BTC’lerin en az yüzde 20’sinin hareket ettiği balina harcama aktivitesinin arttığı dönemlerde yaşanır. Şu anda Harcanan Çıktı Değer Bantları balina harcama aktivitesinin yüzde 40’ın üzerine çıktığını gösteriyor. FTX’in iflasından beri ilk kez 10 binden fazla BTC tutan balinaların yüzde 25’lik bir harcama aktivitesine sahip oldukları görülüyor. Bu durum, birçok uyuyan balinanın 8 – 10 yıl sonra uyanmasıyla aynı döneme denk geliyor.

Bir süredir 28 bin dolar ila 30 bin dolar aralığında işlem gören Bitcoin fiyatında, boğa piyasası boyunca hareket geldikçe volatilitenin arttığı görülüyor. Kısa vadeli maliyet tabanı ya da gerçekleşen fiyat 24 bin dolar seviyesine yükselmiş durumda ve bu seviye, başladığı değerlendirilen boğa piyasası için kilit destek seviyesi olarak hareket edecek.

Yatırımcılar Bu 2 Gelişmeye Odaklanmış Durumda

Öte yandan yatırımcılar şu anda Bitcoin piyasalarında ve altcoin piyasalarında bir rallinin potansiyel olarak başlamasının teyiti için iki önemli olaya odaklanmış durumda: Cuma günkü aylık vade sonu ve 3 Mayıs’taki Fed faiz kararı. 3 Mayıs’taki Fed faiz kararının Eylül ayından itibaren faizin düşürülmesinden önce yapılacak olan son faiz artırımı olması bekleniyor.Piyasaların gözü bir yandan da ABD’deki borç tavanı krizinde. Cumhuriyetçiler resesyon riskine karşı borç tavanını arttırmak için etkin bir şekilde çalışma yapıyor.

Tüm bunlarla birlikte ABD dolarının güç kaybettiği görülüyor ki bunun BTC fiyatını yükselteceği değerlendiriliyor. Piyasa uzmanları ve analistleri, uzun vadede 2024’ün Nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin blok ödülü yarılanmasıyla (halving) fiyatın 135 bin doları aşmasını ve muhtemelen BTC’nin bir daha asla 20 bin doların altını görmemesini bekliyor.