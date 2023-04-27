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Bitcoin 26 Nisan’da 30.000 dolarlık kritik direncinin hemen altında bir U dönüşü yaptı ve bu reddin ardından bir saat içinde %6,88 değer kaybetti. Daha düşük zaman dilimi duyarlılığı, düşüşten önce Dogecoin gibi birçok altcoin’in arkasında yükseliş göstermişti.

Memecoin geçtiğimiz hafta boyunca 0,08 dolarlık direncinin altında sıkışıp kalmıştı ancak bir kırılma boğaları cesaretlendirdi. Coinglass verileri, DOGE boğalarının son düşüş sırasında acı çektiğini gösterdi.

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Son saatlerde, DOGE 0,081 dolar ile son zamanların en düşük seviyesinin üzerine çıkarak 0,0835 dolara ulaştı ve hemen ardından 0,0748 dolara düştü. Hem boğalar hem de ayılar bu gelişmelerden zarar gördü ve DOGE’nin bir kez daha 0,08 dolar direncine sıçraması, trader’ların dikkatli davranabileceği anlamına geliyordu.

Yükseliş argümanı, son üç gün içinde OBV’deki istikrarlı yükselişe dayanıyordu. Bu, alım hacminin satıcılardan daha ağır bastığını ve son dalgalanmadan sonra yukarı doğru başka bir hareketin muhtemel olduğunu gösterdi.

Bu argümanın diğer tarafında ise DOGE’nin momentumu ve piyasa yapısı vardı. 0,0775 doların altına düşmesi yapının düşüş eğiliminde olduğu anlamına geliyordu ve RSI 48 seviyesindeydi ve yükseliş trendinin henüz hareket halinde olmadığını gösteriyordu.

Bitcoin, altcoin piyasasına öncülük edebilir. BTC 27.700 dolar seviyesini desteğe çevirdi ve son düşüş söz konusu desteğin yeniden test edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla, agresif boğalar, BTC’nin tekrar 29.000 doların üzerine çıkması ve kalıcı olması koşuluyla, Dogecoin’in 0,081 doları aşmasını bekleyebilir. Şu anda ise fiyat 0.08 dolar civarında seyretmeye devam ediyor

Piyasa Duyarlılığı Düşüyor

Fonlama oranı 26 Nisan Çarşamba günü geç saatlerde yaşanan yoğun satış baskısının ardından neredeyse negatif bölgeye düşecekti. O tarihten bu yana fonlama oranı toparlandı. Ancak, piyasa duyarlılığı ayıların lehine olmaya devam etti.

Açık Faiz son iki gündür yavaşça yükseliyordu ancak son saatlerde ciddi bir düşüş gördü. Bu durum boğaların cesaretini kırdı ve piyasa yapısıyla birleştiğinde DOGE için düşük zaman dilimi görünümünün aşağı yönlü olduğunu gösterdi.