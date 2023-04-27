Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFi ekosistemi giderek büyüyen bir alan ve Wifi Map de DeFi ekosisteminin yeni üyelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan açıklamalara göre Nisan ayının başında, WiFi Map’in yardımcı tokenı WIFI, OKX ve Gate.io borsalarında ilk iki listelemesini aldı. Bir hafta önce ise MEXC ve Huobi’de listelendi.

WiFi Map ve WIFI Token Nedir?

WIFI, dünyaya ücretsiz WiFi sağlayan, topluluk destekli bir bağlantı platformu olan Wifi Map’in yeni bir hizmet tokenı olarak tanımlanıyor. Wifi Map, merkezi Web2 modelinden uzaklaşan ve merkezi olmayan ve topluluk odaklı Web3 ekosistemini benimseyen yeni bir şirket türünü temsil ettiklerini dile getiriyor.

Yapılan açıklamalara göre Wifi Map, blockchain teknolojisinin gücünden yararlanarak, kullanıcıların internet bağlantılarını güvenli ve şeffaf bir şekilde paylaşabilecekleri ve bunlardan para kazanabilecekleri küresel bir platform oluşturmayı amaçlıyor. 200 ülkede aylık 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunduğu ifade edilen Wifi Map, halihazırda türünün en büyük küresel topluluklarından biri olarak nitelendiriliyor ve hızlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefledikleri dile getiriliyor.

WIFI Token Listelenmeleri

Yukarı bahsi geçen listelemelerin WIFI projesi için önemli bir kilometre taşını temsil ettiği, çünkü hepsinin Tier-1 borsalarına ait olduğu iddia ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre bazı projeler tokenları listelemek için yıllarını harcarken WiFi Map bunu birkaç hafta içinde yapmayı başardı.

Bunlara ek olarak WIFI tokeninin platformun yerel para birimi olarak hizmet vermesi planlanıyor. OKX, Huobi, MEXC ve Gate.io’daki son listelemelerle, WIFI’nin artık daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilir hale geldiği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Ekip, OKX borsasını, günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak nitelendiriyor ve ek olarak Gate.io, da güvenlik ve güvenilirlik konusunda güçlü bir üne sahip, önde gelen bir küresel dijital varlık borsası olarak tanımlanıyor.

Ekibin açıklamalarına göre bu listelemelerin WIFI’a daha fazla dikkat çekmesi ve projenin DeFi alanında daha da fazla ivme kazanmasına yardımcı olması bekleniyor.