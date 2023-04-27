Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: SEC Başkanı Gensler Kripto Paralar Konusunda Konuştu!

Sıcak Gelişme: SEC Başkanı Gensler Kripto Paralar Konusunda Konuştu!

Kripto paralarla ilgili Japon Balıklı göndermesiyle Gensler yine bildiğimiz gibi.
19:54
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gensler kripto paralara karşı güçlü bir savaş başlatacağının sinyalini geçtiğimiz yıl sonunda vermişti. Blöf yapmadığını bu yılın ilk üç ayında gördük. Artık kripto para şirketlerinin net biçimde peşine düşen Gensler ve ekibi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ancak bu adaletin acımasızlığından çok Gensler ve ekibinin olaya bakışından kaynaklanıyor.

ABD ve Kripto Paralar

Ülkenin en regüle kripto para borsası hali hazırda Coinbase ve kapsamlı denetimlerden geçip halka arzına izin verildi. Hisse senedi piyasalarında işlem gören bir şirket ve diğer kripto para borsalarından farklı olarak oldukça kapsamlı denetimlerden geçiyor. Fakat geçtiğimiz yıl 100 Amerikalıya lisans almaya en yakın kripto borsası hangisi diye sorsaydınız size %51’den fazlası FTX cevabını verirdi. FTX kurucusu Kongre’de sürekli olarak kripto regülasyonları konusunda fikri alınan ve Temsilcilerle yakın ilişkiler kuran bir isimdi. Daha da önemlisi ailesi hem akademik hem de siyasi açıdan oldukça nüfuzluydu. SBF’nin Demokratlara cömert bağışlarını da unutmamak gerekiyor.

Fakat Kasım ayında FTX battı, Demokratların altın çocuğu SBF ülkeden kaçtıktan sonra Bahamalar’dan geri getirildi. Üstelik net biçimde müşterilerini dolandırdığını itiraf etti. Evet tüm bunlar olurken Gensler bugün olduğu gibi SEC başkanıydı. Gensler büyük bir başarısızlığa imza attıktan sonra bunu temizlemek ve algıyı yıkmak için 2023 yılında kripto paralara savaş açtı. Temsilciler Meclisindeki ifadesinde tüm bu yaşanan saçmalıkların hesabı soruldu, Gensler uzun cümleler kurup hiçbir şey söylememeyi tercih etti. Belki de gelecekte Hazine Bakanı olma hayali onun bu denli siyasi duruşunun temelini oluşturuyor.

Konunun başında ifade ettiğim gibi bu acımasızlık adaletin değil, Gensler ve ekibinin konuya bakışından besleniyor.

Gensler Kripto Para Açıklaması

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı, Twitter’daki evcil hayvan temalı yeni bir videoda, kripto piyasalarının düzenleyici netlikten değil, düzenleyici uyum eksikliğinden muzdarip olduğu mesajını ikiye katladı. Düzenleyici patron, kriptonun uyumluluk muammasını, tasma yasalarını atlatmak için bir köpeğe Japon balığı demeye benzetti.

“Ülkenin birçok yerinde, köpeğinizi gezdirirken tasma kullanmanız gerekiyor. Ama diyelim ki Rover’ı tasmasız gezdirdiğiniz için durduruldunuz. Polis memuruna Rover’ın aslında bir Japon balığı olduğunu söyleseniz ne olur sizce? Yine de ceza alırsınız. Çünkü yasalar bir şeyin gerçekte ne olduğuyla ilgilenir, ona ne isim verdiğinizle değil. Kendinize onshore ya da offshore demeniz fark etmez. Eğer menkul kıymetlerinizi Amerikalı yatırımcılara sunuyorsanız, Amerikan yasalarına uymak zorundasınız. Yasalar açık.”

Gensler‘ın videosu, kripto para birimlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak kripto endüstrisi ile SEC arasında yaşanan tartışmaların ortasında geldi. En çok ses çıkaranlar arasında, kısa süre önce kuruma dava açan Coinbase de yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Bugün Neler Oldu? ABD Temsilciler Meclisinde Kripto Paralar Tartışılıyor!
Bugün Neler Oldu? ABD Temsilciler Meclisinde Kripto Paralar Tartışılıyor!
Sıcak Gelişme: Potansiyel Coinbase Kripto Davasında Kritik Adım Geldi! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Sıcak Gelişme: Potansiyel Coinbase Kripto Davasında Kritik Adım Geldi! Bitcoin Neden Yükseliyor?
32 Kripto Uzmanı Ve Algoritma 2023 Yılı Sonu İçin Ethereum Fiyat Tahminini Açıkladı!
32 Kripto Uzmanı Ve Algoritma 2023 Yılı Sonu İçin Ethereum Fiyat Tahminini Açıkladı!
Piyasa Uzmanları ve Analistlerinden “Sınırlı Düşen” Bitcoin Uyarısı: Sona Gelindi!
Piyasa Uzmanları ve Analistlerinden “Sınırlı Düşen” Bitcoin Uyarısı: Sona Gelindi!
Baş Döndüren Harekerlet! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Baş Döndüren Harekerlet! Kripto Paralarda Neler Oluyor?
Dogecoin’de Bir Garip Olay! Alan Pişmanken Satan Nasıl Pişman Oldu? İşte Fiyatın Son Durumu!
Dogecoin’de Bir Garip Olay! Alan Pişmanken Satan Nasıl Pişman Oldu? İşte Fiyatın Son Durumu!
Fed Öncesi Son Kritik Veriler Geldi! Bitcoin, Altın, Kripto Yorumları!
Fed Öncesi Son Kritik Veriler Geldi! Bitcoin, Altın, Kripto Yorumları!
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023