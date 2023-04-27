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Gensler kripto paralara karşı güçlü bir savaş başlatacağının sinyalini geçtiğimiz yıl sonunda vermişti. Blöf yapmadığını bu yılın ilk üç ayında gördük. Artık kripto para şirketlerinin net biçimde peşine düşen Gensler ve ekibi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ancak bu adaletin acımasızlığından çok Gensler ve ekibinin olaya bakışından kaynaklanıyor.

ABD ve Kripto Paralar

Ülkenin en regüle kripto para borsası hali hazırda Coinbase ve kapsamlı denetimlerden geçip halka arzına izin verildi. Hisse senedi piyasalarında işlem gören bir şirket ve diğer kripto para borsalarından farklı olarak oldukça kapsamlı denetimlerden geçiyor. Fakat geçtiğimiz yıl 100 Amerikalıya lisans almaya en yakın kripto borsası hangisi diye sorsaydınız size %51’den fazlası FTX cevabını verirdi. FTX kurucusu Kongre’de sürekli olarak kripto regülasyonları konusunda fikri alınan ve Temsilcilerle yakın ilişkiler kuran bir isimdi. Daha da önemlisi ailesi hem akademik hem de siyasi açıdan oldukça nüfuzluydu. SBF’nin Demokratlara cömert bağışlarını da unutmamak gerekiyor.

Fakat Kasım ayında FTX battı, Demokratların altın çocuğu SBF ülkeden kaçtıktan sonra Bahamalar’dan geri getirildi. Üstelik net biçimde müşterilerini dolandırdığını itiraf etti. Evet tüm bunlar olurken Gensler bugün olduğu gibi SEC başkanıydı. Gensler büyük bir başarısızlığa imza attıktan sonra bunu temizlemek ve algıyı yıkmak için 2023 yılında kripto paralara savaş açtı. Temsilciler Meclisindeki ifadesinde tüm bu yaşanan saçmalıkların hesabı soruldu, Gensler uzun cümleler kurup hiçbir şey söylememeyi tercih etti. Belki de gelecekte Hazine Bakanı olma hayali onun bu denli siyasi duruşunun temelini oluşturuyor.

Konunun başında ifade ettiğim gibi bu acımasızlık adaletin değil, Gensler ve ekibinin konuya bakışından besleniyor.

Gensler Kripto Para Açıklaması

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı, Twitter’daki evcil hayvan temalı yeni bir videoda, kripto piyasalarının düzenleyici netlikten değil, düzenleyici uyum eksikliğinden muzdarip olduğu mesajını ikiye katladı. Düzenleyici patron, kriptonun uyumluluk muammasını, tasma yasalarını atlatmak için bir köpeğe Japon balığı demeye benzetti.

“Ülkenin birçok yerinde, köpeğinizi gezdirirken tasma kullanmanız gerekiyor. Ama diyelim ki Rover’ı tasmasız gezdirdiğiniz için durduruldunuz. Polis memuruna Rover’ın aslında bir Japon balığı olduğunu söyleseniz ne olur sizce? Yine de ceza alırsınız. Çünkü yasalar bir şeyin gerçekte ne olduğuyla ilgilenir, ona ne isim verdiğinizle değil. Kendinize onshore ya da offshore demeniz fark etmez. Eğer menkul kıymetlerinizi Amerikalı yatırımcılara sunuyorsanız, Amerikan yasalarına uymak zorundasınız. Yasalar açık.”

Gensler‘ın videosu, kripto para birimlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak kripto endüstrisi ile SEC arasında yaşanan tartışmaların ortasında geldi. En çok ses çıkaranlar arasında, kısa süre önce kuruma dava açan Coinbase de yer alıyor.