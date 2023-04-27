Avrupa Bankacılık Otoritesi Başkanı, Avrupa Parlamentosu tarafından yakın bir tarihte onaylanan ve 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni kripto düzenlemelerini ele alan MiCa mevzuatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA: European Banking Authority) Başkanı José Manuel Campa, yakın bir tarihte Avrupa Parlamentosu’nda onaylanan ve kripto düzenlemelerini içeren MiCa mevzuatına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. José Manuel Campa, MiCa mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte stabil kripto para birimi ihraç eden kripto şirketlerinin mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmek adına gerekli çalışmaları yürütmeleri gerektiğini dile getirdi.

Avrupa Bankacılık Otoritesi Başkanı’ndan Açıklamalar

TerraUSD çöküşü ve FTX’in iflası başta olmak üzere kripto şirketleri arasında ardı ardına meydana gelen bu çöküş ve iflaslar, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların da regülasyon çalışmalarına hız kazandırmasına neden oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok kurum, bu bağlamda çok sayıda kripto şirketine de çeşitli soruşturmalar başlattı. Bu bağlamda yakın zamanda Avrupa Parlamentosu da kripto düzenlemelerini içeren MiCa mevzuatını onayladı. MiCa mevzuatında yer alan yeni kripto düzenlemeleri, 2024’te yürürlüğe girecek.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA: European Banking Authority) Başkanı José Manuel Campa da yakın bir tarihte Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan bu yeni mevzuata ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

MiCa Mevzuatı ve Stablecoin Şirketleri

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Başkanı, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan ve 2024’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelerin büyük ölçüde stabil kripto para birimi regülasyonlarını içerdiğini dile getirdi. José Manuel Campa, MiCa mevzuatının stabil kripto para ihraç eden şirketlerin yeterli rezerv bulundurması gibi pek çok kriteri içerdiğini ve stabil kripto para birimi şirketlerinin mevzuata uygun faaliyet gösterebilmek adına gerekli çalışmaları yürütmeleri gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde çok sayıda kripto şirketinin karşı karşıya kaldığı sorunlara vurgu yapan José Manuel Campa, bu yeni mevzuatın son dönemlerde kripto şirketleri arasında meydana gelen krizlerin daha çok sayıda kripto şirketini ve müşterileri etkileyecek şekilde büyümesini engelleme amacında olduğunu ifade etti.