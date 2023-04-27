Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarının gözü 3 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki faiz kararı öncesi ve sonrasında ne olacak?

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Teknoloji şirketleri, First Republic Bank’ın finansal durumuna ilişkin endişelerin artmasının ortasında beklenenden daha yüksek çeyreklik kazanç açıklıyorlar. Bölgesel bankanın hisse senedi fiyatlarındaki büyük düşüş 25-26 Nisan’da Bitcoin (BTC) fiyatında sıçramaya neden olsa da volatilite hala çok yüksek ve yatırımcıların gözü 3 Mayıs’ta açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmiş durumda.

Faiz Artırım Sürecinin Sonuna mı Gelindi?

S&P 500 şirketlerinin büyük çoğunluğu toplu işten çıkarmalar gibi maliyet azaltıcı önlemler sayesinde beklentileri aşan çeyreklik kazanç açıklıyorlar. Örneğin, Mark Zuckerberg liderliğindeki Metaverse ile Web 3.0 alanına da büyük yatırımlar yapan Meta, 2022 yılında 10 bin çalışanını işten çıkardı ve 2023’ün Kasım ayına kadar 21 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor. Meta gibi dev şirketlerin bu tutumu Fed‘in yakından takip ettiği işsizlik yardımı isteyen yüksek gelirli profesyonellerin sayısının artmasına neden oldu.

Fundstrat danışmanlarının görüşü, finansal koşulların gevşetilmesi ihtiyacından dolayı yaklaşan FOMC toplantısından son faiz artırımı kararı çıkması yönünde. Danışmanlar, işsizlik başvurularında 200 bin doların üzerinde maaş alan çalışanların sayısındaki büyük artıştan dolayı Fed’den güvercin açıklamalar gelmesini ve 25 baz puanlık faiz artırımını finansal kısıtlamaların gevşetilmesinin takip etmesini bekliyor.

Şu anda CME FedWatch Tool’a katılanlan uzmanların yüzde 85,1’inin görüşü, Fed’in faizi 25 baz puan artırarak hedef aralık olan yüzde 5 ila yüzde 5,25’e çıkarması yönünde.

ABD Dolar Endeksi (DXY) Son 3 Ayın En Düşük Seviyesinde

Tüm bunlarla birlikte ABD Dolar Endeksi (DXY) şu anda 101,5 ile son üç ayın en düşük seviyesinde. Piyasa uzmanları ve analistleri, DXY ile Bitcoin arasındaki ters korelasyondan dolayı kritik Fed faiz kararı öncesinde BTC fiyatının yükseleceği üzerinde duruyorlar. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın 25 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından yapacağı açıklamaların güvercin olması halinde 30 bin dolar seviyesinin güçlü bir şekilde geçilmesi öngörülüyor. Analistlere göre altcoin‘ler, Bitcoin’deki bu yükselişe eşlik ederek sessizliklerini bozacak.