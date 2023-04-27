Sizin için algoritmik fiyat tahmin platformlarının popüler altcoin'lerden FET coin yorum, Shiba coin yorum ve Waves coin yorumlarını derledik.

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Fed’in son faiz kararını açıklayacağı 3 Mayıs’taki kritik FOMC toplantısına sayılı günler kala en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) 30 bin doların üzerine çıkma mücadelesi devam ediyor. BTC fiyatının yönünü belirleyecek olan Fed faiz kararı öncesi altcoin’lerde sessizliğe bürünmüş durumda. Yatırımcılar özellikle popüler altcoin’lerden FET coin yorum, Shiba coin yorum ve Waves coin yorumlarını merak ediyorlar. Sizin için üç altcoin’e ilişkin güncel rakamları ve algoritmik fiyat tahmin platformlarının kısa ve uzun vadeli fiyat yorumlarını derledik.

FET Coin Yorum

Fetch.ai ağının yerel varlığı FET, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,61 düşüşle 0,3348 dolardan işlem görüyor. 385.5 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 125’nci kripto para olan FET coin için algoritmik fiyat tahmin platformlarının sağladığı kısa ve uzun vadeli fiyat tahminlerinin görece negatif olduğu görülüyor.

Algoritmik fiyat tahmin platformları, 2023 boyunca FET coin’in 0,35 dolarla 0,53 dolar aralığında hareket etmesini, altcoin’in ortalama fiyatının 0,44 dolar civarında olmasını bekliyor. Platformların 2024 ve 2025 için ortaya koyduğu fiyat aralıkları ise sırasıyla 0,13 dolar ila 0,2 dolar, 0,18 dolar ila 0,28 dolar aralığında.

Shiba Coin Yorum

Piyasa değeri ile en büyük ikinci köpek temalı altcoin projesi olan Shiba Inu ağının yerel varlığı SHIB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,95 düşüşle 0,00001028 dolardan el değiştiriyor. Algoritmik fiyat tahmin platformlarının SHIBA coin için görece pozitif fiyat öngörüleri sundukları görülüyor.

Algoritmik fiyat tahmin platformları, 2023 boyunca SHIBA coin‘in 0,000014 dolarla 0,000022 dolar aralığında hareket etmesini, altcoin’in ortalama fiyatının 0,000018 dolar civarında olmasını bekliyor. Platformların 2024 ve 2025 için ortaya koyduğu fiyat aralıkları ise sırasıyla 0,000021 dolar ila 0,000032 dolar, 0,000027 dolar ila 0,000041 dolar aralığında.