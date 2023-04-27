Bir altcoin projesine yatırım yapmak için dikakte alınabilecek onlarca faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de geliştirme aktivitesidir. İşte geliştirme aktivitesine göre öne çıkan 3 altcoin projesi.

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Yatırımcıların altcoin‘lerin sürekli yenilik ve iyileştirme sürecinden geçmesinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin görüşleri genellikle taban tabana zıttır. Bazıları, bir geliştirici ekibinin bir varlığı geliştirmek için çalışmasının gerekli olduğuna inanırken, diğerleri varlığın zaten hedeflenen sorunu çözme hedefiyle çalışıyor olmasından dolayı bu tür çabaların gereksiz olduğunu savunur. Bir altcoin projesinin devam eden gelişimi, ağ, Blockchain teknolojisi ve genel ekosistemdeki ilerleyişi nedeniyle genellikle piyasa için bir yükseliş göstergesi olarak görülür. Bu durum, sürekli geliştirme aktivitesinin gelecekteki büyümenin ve potansiyel kazançların umut verici bir işareti olarak gören potansiyel yatırımcılar için varlığın cazibesini artırmaktadır.

Bu 3 Altcoin Yüzlerce Rakibini Geride Bıraktı

Son 30 gün içinde kayda değer GitHub girdileri ile geliştirme aktivitesine dayalı olarak öne çıkan 3 altcoin analiz edildiğinde, Polkadot (DOT) ve Kusama‘nın (KSM) ilk iki sırada yer alması ve aynı trendin çizgisini paylaşıyor oldukları görülüyor.

Öte yandan, Cardano (ADA) ağı da önemli miktarda geliştirme aktivitesi ile karşı karşıya, ancak trend çizgisi son üç yılda grafikteki diğer projelerin çoğunda görülen aynı büyümeyi göstermiyor. Buna rağmen, Cardano’nun geliştirme aktivitesindeki süreklilik ağın ve ekosisteminin geliştirmeye odaklı olduğunu doğruluyor ve bu gelecekte önemli bir fiyat yükselişi ile sonuçlanabilir.

Yüksek geliştirme aktivitesine sahip öne çıkan 20 altcoin’den 17’sinin piyasa değeri açısından en büyük 100 altcoin arasında yer alıyor olması da bir sürpriz değil. Bu durum, uzun vadede önemli fiyat yükselişleri yaşayan varlıklar ile varlığın piyasadaki varlığını ilerletmek için çalışan özel geliştirme ekiplerine sahip olanlar arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.

Bu ekipler sürekli olarak varlıklarının işlevselliğini, özelliklerini ve genel ekosistemini geliştirmeye çalışarak projelerinin rekabetçi ve ilgili kalmasını sağlayabilir ve bu da sonuçta zaman içinde sürekli fiyat artışına katkıda bulunabilir.

Yüksek Geliştirme Aktivitesinin Anlamı

Santiment’e göre, bir altcoin projesinin yüksek ve artan geliştirme aktivitesi göstermesi, belirli bir güven derecesiyle çıkarılabilecek üç şey vardır. İlk olarak, insanların proje üzerinde aktif olarak çalışıyor olması, uzun vadede başarılı olacağına dair bir inanç olduğunu gösterir. İkinci olarak, yüksek düzeyde bir geliştirme aktivitesi tipik olarak projenin düzenli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler sunduğunu gösterir ki bu kullanıcı deneyimi ve gelecekteki büyüme potansiyeli için olumlu bir işaret olabilir.

Son olarak, bir proje sık sık ve tutarlı bir şekilde geliştiriliyorsa, bu projelerin genellikle gerçek geliştirme aktivitelerinden yoksun olması ve yatırımcıları çekmek için aldatıcı taktiklere dayanması nedeniyle yatırımcılarını dolandırmayı düşünme ihtimali çok daha düşüktür.