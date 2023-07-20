Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) değerini yedi kart arttıracağının neredeyse kesin olduğunu belirterek yüzde 600’lük yükseliş öngörüsünde bulundu. İşte analistin memecoin kralı için öngörüsü.

Dogecoin Yeniden 0,50 Dolara Kadar Yükselebilir

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Dogecoin’in muhtemelen 0,50 dolar seviyesine geri yükseleceğini söyledi. Bu devasa yükselişin vakit alacağının altını çizen analist, bu durumun uzun vadeli yatırımcıların diğer fırsatları değerlendirmesini engelleyebileceğini söyledi. Analist ayrıca Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi diğer memecoinler’in DOGE‘e rağmen ivme kazanarak yükselmelerini bekliyor:

Dogecoin, yüksek olasılıklı/ ve düşük IQ’lu bir oyun. DOGE’yi şimdi satın alıp komaya girmeniz ve ardından 0,30-0,50 dolara veya daha da yükseğe çıkmasını bekleyebilirsiniz. Bu eninde sonunda gerçekleşecek. Bu durumun fırsat maliyeti, gerçekleşmesinin vakit alması ve yükseliş baskısının SHIB ve PEPE’ye bölünmesi gibi üç dezavantajı bulunuyor.

Altcoin Sherpa’nın paylaştığı Dogecoin grafiği, memecoin kralının üstel hareketli ortalamalarla sağlanan direnç seviyelerini bir bir geçmeye başladığını gösteriyor. Grafik, DOGE’un yatırımcıların düşüş trendinin yerini yükseliş trendini bıraktığını teyit etmek için kullandıkları 89 günlük önemli EMA’yı yeniden test ettiğini gösteriyor.

Altcoin Sherpa: Kısa Vadede Bitcoin’in Yükselmesini Bekliyorum

Dogecoin’in ardından Bitcoin (BTC) için de değerlendirmede bulunan analist, BTC’nin 200 günlük EMA’da destek aldıktan sonra kısa vadede yukarı yönde hareket etmesini beklediğini söyledi. Analistin paylaştığı Bitcoin grafiği dört temel fiyat seviyesi olarak üst sınır aralığının 31 bin 458 dolar ile 31 bin 47 dolar aralığında, alt sınır aralığının ise 29 bin 889 dolar ile 29 bin 508 dolar aralığında olduğunu gösteriyor.

Analist, bu fiyat aralıkları için yaptığı değerlendirmeye “Bu aralıkta önemli olan dört çizgi var; aralığın tepe ve dip seviyeleri ve bunlara yakın olan bölgeler. Asıl önemli olan şey ise fiyat hala 4 saatlik zaman diliminde 200-EMA’nın üstünde. BTC‘nin kısa vadede yükselmesini bekliyorum.” şeklinde ekleme yaptı