Chainlink, blok zincirleri arasında para göndermeyi kolaylaştırmak umuduyla zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolünü birkaç gün önce başlatmıştı. Güncellemenin ardından yükseliş rallisi başlatan kripto para projesinin CEO’su kritik açıklamalarda bulundu!

“Token’ları Dünya Konuşacak!”

Ancak Chainlink’in kurucusu ve CEO’su, halka açık blok zincirlerini birbirine bağlamaktan çok daha geniş hedeflere sahip. Sergey Nazarov, bankaların ve finans kurumlarının, kendi blok zincirlerini piyasaya süreceklerini ve bir noktada düzenleyici ortamın Ethereum gibi halka açık blok zincirlerine bağlanmalarına izin vereceğini tahmin etti. Uzman isim ayrıca eğer bu tez doğruysa, kriptoya büyük miktarda değer getirebileceğini savundu. Sergey Nazarov açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle DeFi tarafından tanımlanan bu halka açık blok zincirine ve sözleşmelerin internetine sahipsiniz. Bu banka zinciri dünyasına sahipsiniz ki bunun öncelikle gerçek dünya token’lar tarafından tanımlanacağını düşünüyorum.

Sergey Nazarov EthCC’de verdiği bir röportajda, bir sonraki aşama bu iki dünyayı örtüştürmek olacak ifadelerini kullandı. Uzman isim ayrıca konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Bu gerçekleştiğinde, grupların her biri için verimliliklerin ve kazanımların ötesinde bir olay yaşanacak. O zaman bir bütün olarak Blockchain endüstrisinin trilyonlarca dolar ile çok, çok hızlı büyüdüğünü göreceksiniz.

Yakın zamanda başlatılan protokol, token’ları bir zincirden diğerine aktarmak için tasarlanmış teknik bir altyapı görevi görüyor. Fiyatlandırma bilgileri gibi tipik olarak gerçek dünya verilerinden blok zincirlere güvenilir veri sağlama geçmişine sahip olan Chainlink ağından yararlanır.

CCIP Geliştirmeleri!

Bununla birlikte CCIP bağlamında ağ, token’ların hareketini güvenli bir şekilde yönlendirerek blok zincirleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırır. Ağ şu anda ana ağ üzerinde çalışır durumda olsa da erken erişim aşamasındadır ve Synthetix ve Aave dahil olmak üzere kripto para projeleri ile işbirliği içinde test edilmektedir.

Altyapı, son lansmanından önce geleneksel bankacılık sisteminde de denendi. Küresel bankalar arası mesajlaşma ağı Swift ve bir düzineden fazla finans kurumu, mevcut Swift mesajlaşma altyapısı aracılığıyla genel ve özel zincirler arasında token transferleri talimatı vermek için CCIP’yi araştırıyor. Nazarov açıklamalarında son olarak şunları söyledi: