Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasıyla birlikte kripto para piyasası da güne yükseliş ile başladı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan XRP ise piyasanın da yükselişe geçmesinin ardından değer artışlarına hız kazandırdı ve yeniden kritik direnci aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasası, haftaya düşüş ile başlamasına karşın sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Hafta başından bu yana nispeten yatay bir seyir izleyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başlasa da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap verilerine göre gün içerisinde kaydedilen yükselişlerin ardından 1,22 trilyon dolara ulaştı. Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %0,5 gibi düşük oranlı bir yükseliş kaydederek 1920 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan Stellar (XLM), Chainlink (LINK), dYdX (DYDX) ve MATIC de gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydederek günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

XRP, Kritik Direnci Aştı

Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrası günler içerisinde güçlü bir ralli başlatan XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. XRP, kripto para piyasasının da yükselişe geçmesiyle birlikte değer artışlarına hız kazandırarak son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 0,8 dolar direncini aşmayı başardı ve gün içerisinde 0,84 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaştı.

Aynı zamanda bu süreçte kaydettiği değer artışları ile birlikte XRP, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok yükselen birinci kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.