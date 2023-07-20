ABD’den beklenen işsizlik verileri sonunda açıklandı ve küresel sektörün buna vereceği tepki belli oldu. Devam eden işsizlik sigortası başvurularına yönelik beklenti 1,729K olarak belirlenirken veriler beklenti altı kaldı ve 1,754K geldi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da beklentinin altında, 228K olarak gelerek beklenden iyi bir sonuç verdi. Peki bu durum kripto paraları ve Bitcoin‘i (BTC) nasıl etkileyecek?

ABD Verileri BTC’yi Nasıl Etkiler?

Özellikle ABD’den gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklentilerin altında kalması, kripto paralar ve Bitcoin açısından olumlu bir etki yaratabilir. İşsizlik hakları başvurularının azalması, ekonomik toparlanmanın işaretleri olarak kabul edilir ve bu da genel olarak yatırımcı güvenini arttırmanın işareti olarak görülmektedir.

Kripto paralar, geleneksel finans sisteminden bağımsız olarak faaliyet gösteren dijital varlıklar olarak bilinseler de işsizlik verileri genel geçer bir etkiye sahiptir. Ekonomik göstergelerdeki olumlu bir gelişme, genellikle kripto para piyasasında yükselişe yol açması ile bilinir ve son durum da buna işaret ediyor. İşsizlik hakları başvurularının düşük gelmesi, ekonomik toparlanma ve büyümeye ilişkin olumlu bir sinyal olarak yorumlanacaktır.

BTC Fiyatı Hareketlendi

Lider kripto para birimi Bitcoin bu haber ile son 1 saat içerisinde %1 yükseliş elde etti ve 30.000 dolardaki yerini güçlendirdi. BTC fiyatının 30.000 dolar üzerinde kalışını güçlendirmesi ve desteğini artırması, kesinlikle diğer altcoinler için de benzer bir sonuç yaratacaktır. Buna karşın devam eden işsizlik sigortası başvurularının beklenti üzeri gelmesi, hala süregelen bir işsizlik sorunu ve istihdam problemi yaşandığına işaret ediyor. Bu başvuruların sayısında önümüzdeki ay aynı işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi bir düşüş görülmesi ise ekonomik toparlanmanın en büyük işareti olacaktır.