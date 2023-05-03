Fed başkanı Powell açıklanan faiz kararı sonrasında soruları yanıtlamak ve konu ile ilgili paylaşımlar yapmak amacıyla yazının yazıldığı an itibariyle yerini aldı. Kripto para yatırımcılarının gerçekleşecek açıklamalar sırasında ve daha sonrasında piyasada yaşanabilecek yüksek hareketliliğe karşı dikkatli olmaları kendileri adına faydalı olabilir. Peki gerçekleşen bu Fed toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini ve tabii kripto dünyasını etkileyebilecek ne gibi konulardan bahsediyor?
Haberin hazırlandığı sırada FED başkanı Jerome Powell öncelikle ABD ekonomisini ilgilendiren ve buna bağlı olarak da tüm dünyayı harekete geçirebilecek olan açıklamalarda bulunuyor. Geçen toplantıdan bu yana son bulmayan büyük banka çöküşlerinin ardından kararın açıklaması ise daha büyük bir önem taşıyor.
Yeni yapılacak olan açıklamalar yaşanan bu çöküşlerin ve ekonomik sıkıntıların ortasında yatırımcıların fikir ve yatırımlarına olan yaklaşımlarını şekillendirebilir. Konuşmanın sadece bununla sınırlı kalacağını düşünmek ise yanıltıcı olabilir.
Düşünüldüğü zaman Powell açıklamalarını sadece kısa vade için değil uzun vadeli düşünceler ve yaşanabilecekler konusunda da yapmakta. Saat 21:30’da başlayan konuşma piyasada ne gibi etkiler yaratacak ilerleyen dakikalarda ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yatırımcıların oluşabilecek yüksek hareketlilikli bu durumlara karşı hazırlıklı olması onlar adına faydalı olabilir. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.
21:00’da yapılan açıklamaya göre Fed 25bp faiz artışı kararını aldı ve tüm dünya ile paylaştı. Powell tarafından yapılacak açıklamanın devam eden banka iflasları ve ekonomik dengesizlik göz önünde bulundurulduğunda ne yönde olacağı pek de net görünmüyor. Bu önemli toplantının, dünyayı derinden etkileyen ve yatırımcıların varlıklarını gözden geçirmesine sebep olan krizlerin büyük olayların hala sürüyor olduğu bu dönemde gerçekleşiyor olması da büyük bir ilgiyi beraberinde getiriyor.
Tüm dünyanın soluksuzca takip ettiği Fed kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da ilgilendirmeye ve derinden etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları geçtiğimiz toplantısı öncesinde başlayan ve hali hazırda devam eden banka krizlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak yorumlandı.
Bu süreçte Fed’in hiç soluk vermeden gelen yüksek faiz kararları, ekonomide gerçekleştirmeye çalıştığı sıkılaşma politikası, Amerikan dolarının değerlenmesine ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep olmuştu. Devam eden süreçte artan banka krizleri Bitcoin’i daha güvenli bir liman haline getirmiş ve fiyatında büyük bir hareketin yaşanmasına sebep olmuştu. Konuşmanın başladığı saat itibariyle Bitcoin 28.000 dolar seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.