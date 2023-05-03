Saat 21:00 itibariyle açıklanan faiz kararıyla birlikte Fed'in 25 baz puanlık artırımı kesinleşmiş oldu. Peki başkan Powell bu konuda ne söyleyecek?

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Fed başkanı Powell açıklanan faiz kararı sonrasında soruları yanıtlamak ve konu ile ilgili paylaşımlar yapmak amacıyla yazının yazıldığı an itibariyle yerini aldı. Kripto para yatırımcılarının gerçekleşecek açıklamalar sırasında ve daha sonrasında piyasada yaşanabilecek yüksek hareketliliğe karşı dikkatli olmaları kendileri adına faydalı olabilir. Peki gerçekleşen bu Fed toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini ve tabii kripto dünyasını etkileyebilecek ne gibi konulardan bahsediyor?

Powell’ın Açıklamaları

Haberin hazırlandığı sırada FED başkanı Jerome Powell öncelikle ABD ekonomisini ilgilendiren ve buna bağlı olarak da tüm dünyayı harekete geçirebilecek olan açıklamalarda bulunuyor. Geçen toplantıdan bu yana son bulmayan büyük banka çöküşlerinin ardından kararın açıklaması ise daha büyük bir önem taşıyor.

Yeni yapılacak olan açıklamalar yaşanan bu çöküşlerin ve ekonomik sıkıntıların ortasında yatırımcıların fikir ve yatırımlarına olan yaklaşımlarını şekillendirebilir. Konuşmanın sadece bununla sınırlı kalacağını düşünmek ise yanıltıcı olabilir.

Düşünüldüğü zaman Powell açıklamalarını sadece kısa vade için değil uzun vadeli düşünceler ve yaşanabilecekler konusunda da yapmakta. Saat 21:30’da başlayan konuşma piyasada ne gibi etkiler yaratacak ilerleyen dakikalarda ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yatırımcıların oluşabilecek yüksek hareketlilikli bu durumlara karşı hazırlıklı olması onlar adına faydalı olabilir. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

21:00’da yapılan açıklamaya göre Fed 25bp faiz artışı kararını aldı ve tüm dünya ile paylaştı. Powell tarafından yapılacak açıklamanın devam eden banka iflasları ve ekonomik dengesizlik göz önünde bulundurulduğunda ne yönde olacağı pek de net görünmüyor. Bu önemli toplantının, dünyayı derinden etkileyen ve yatırımcıların varlıklarını gözden geçirmesine sebep olan krizlerin büyük olayların hala sürüyor olduğu bu dönemde gerçekleşiyor olması da büyük bir ilgiyi beraberinde getiriyor.

21:30 Powell konuşmaya başladı.

Bankacılık sektörünün koşulları genel olarak iyileşti. Enflasyonu tekrar %2’ye düşürme konusunda kararlıyız. Buradan itibaren veriye bağlı bir yaklaşım izleyeceğiz.

Faiz artırımlarının kapsamını belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izleyeceğiz. Konut faaliyetleri durgun seyrediyor. İşgücü piyasası çok sıkı olmaya devam ediyor. Ücret artışı bazı gevşeme işaretleri gösterdi. Enflasyon baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor.

Ekonomi muhtemelen kredi koşullarından kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya kalacak.

Parasal kısıtlamanın tam etkilerinin görülmesi biraz zaman alacak.

Faiz kararını toplantı toplantı vereceğiz. Gerekirse daha fazlasını yapmaya (faiz artışı) hazırız. Enflasyonun düşmesi̇ muhtemelen trendi̇n altında bi̇r büyüme dönemi̇ni̇ ve daha yumuşak bi̇r i̇şgücü pi̇yasasını gerekti̇recek. Bugün bir duraklama kararı alınmadı.

Artık politikada daha fazla sıkılaşma beklediğimizi söylememek anlamlı bir değişiklik. Açıklamamızdaki değişiklik anlamlıydı. Onlar genel olarak ılımlı bir resesyon öngördü ancak benim tahminim resesyon değil ılımlı büyüme yönünde.

Borç tavanının zamanında yükseltilmesi elzemdir. Fed’in ekonomiyi faturaların zamanında ödenmemesinden koruyabileceğini düşünmemeli. Kredi sıkılaşmasının ne kadar etkisi olacağı konusunda emin değilim. (Kredi sıkılaşması faiz artışına benzer piyasa sıkılaşmasına neden olur)

Genel olarak faizleri çok fazla artırmak zorunda kalmayacağız. Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımızı ilan edebilmemiz için daha fazla veri gerekecek. Bu konu Haziran toplantısında değerlendirilecek. Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımızı ilan edebilmemiz için daha fazla veri gerekecek. Bu konu Haziran toplantısında değerlendirilecek.

Enflasyonu düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşmaya ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu politikanın sıkı olduğunu düşünüyorum. Fed’in doğru hamlelerini gösteren birkaç aylık veri gerekli.

Belki de yeterince kısıtlayıcı bir seviyeden çok uzakta değildir. Ücretler %2’lik enflasyon oranından daha yüksek seyretmeye devam ediyor. Resesyondan kaçınmamız mümkün.

Resesyondan kaçınmak, resesyona girmekten daha olası. Bu mümkün, nedeni de işgücü piyasasında talep fazlası olması.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyanın soluksuzca takip ettiği Fed kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da ilgilendirmeye ve derinden etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları geçtiğimiz toplantısı öncesinde başlayan ve hali hazırda devam eden banka krizlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak yorumlandı.

Bu süreçte Fed’in hiç soluk vermeden gelen yüksek faiz kararları, ekonomide gerçekleştirmeye çalıştığı sıkılaşma politikası, Amerikan dolarının değerlenmesine ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep olmuştu. Devam eden süreçte artan banka krizleri Bitcoin’i daha güvenli bir liman haline getirmiş ve fiyatında büyük bir hareketin yaşanmasına sebep olmuştu. Konuşmanın başladığı saat itibariyle Bitcoin 28.000 dolar seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.