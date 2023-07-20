Bitcoin’de (BTC) İki Uzman Görüşü! İşte Analistlerden BTC Geleceği!

Özet

  • Bitcoin'de boğa koşusu beklentileri artıyor.
  • Uzmanlar, 2016-2018 ve 2019-2021 dönemlerine dikkat çekerek benzer hareket yaşanabileceği belirtti.
  • BTC'de haftalık 21 MA, fiyata yön verebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
16:25
20 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

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Bitcoin’de Boğa Beklentisi!

En son sosyal medya analizlerinden bazılarında, popüler traderlar Moustache ve Titan of Crypto, yapım aşamasında olan bir BTC fiyatını ortaya çıkardı. Analistlere göre Bitcoin’in, “boğa piyasası çizgisi” klasik geçişi hedefliyor. Analist Titan of Crypto’ya göre Bitcoin, önceki BTC fiyat döngülerini yakından takip ediyor ve yükseliş dalgası için zaman neredeyse doğru.

Geçmiş BTC/USD fiyat verilerini paylaşarak mevcut konumda 27.900 dolar olan 21 haftalık basit hareketli ortalamaya (SMA) dikkat çekti. Bu yukarı doğru eğimli trend çizgisi anlık spot fiyat aralığını geçtiğinde, bunu uzun bir yükseliş dönemi takip edebileceğini ve 21 haftalık SMA’nın bir “boğa piyasası çizgisi” verebileceğini öne sürdü. Titan of Crypto ayrıca Bitcoin’in hareketini “boğa piyasası başlangıcı” olarak nitelendirerek açıklamalarında şunları söyledi:

Haftalık 21 MA, BTC piyasa yapısını geçtiğinde, boğa piyasasını başlatacak. Hazır olun, yaklaşıyor.

 

 

BTC’de Analist Yorumu!

Bitcoin’in bu tür son MA çaprazı dört yıl önce, 2019’un başlarında gerçekleşti. Önceki döngü sırasında bugünkü fiyat hareketiyle aynı bağlantı noktası. Bu, belirtilen yılın yerel yüksek seviyesinin 14.000 dolara yaklaşmasına yol açtı. Mart 2020 tarihinde Titan of Crypto’nun “siyah kuğu” olarak adlandırdığı COVID-19 çapraz piyasa çöküşü esnasında kısa bir süre için geri alındığını açıkladı.

Bir diğer kripto para analisti Moustache’ye göre, önceki her Bitcoin boğa piyasasını müjdeledi. 20 aylık SMA’nın üzerinde yakın bir aylık mum, döngü zirvesine kadar sonraki her mumun da onun üzerinde kapandığını belirtti. Ancak yine Mart 2020, kuralın geçici bir istisnasını oluşturuyor. Mustache açıklamalarında şu ifadelere yer verd:

BTC aylık 20 SMA çizgisinin üzerinde dururken düşüş eğilimi gösterdiğini hayal edin. Bitcoin bir kez onun üzerinde kapandığında, döngünün zirvesine ulaşana kadar bir daha hiçbir zaman altına düşmedi. 2016-2018 ve 2019-2021’de tam olarak böyleydi.

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