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  •   Daha Bitmedi! Ripple (XRP), Stellar (XLM), Conflux (CFX), HBAR Coin ve Flare (FLR) Yorum!

Daha Bitmedi! Ripple (XRP), Stellar (XLM), Conflux (CFX), HBAR Coin ve Flare (FLR) Yorum!

Kripto para piyasaları yoğun bir Mart ayını artık geride bırakıyor. Peki son hafta akıllarda hangi altcoinler kaldı?
15:20
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Ay bitiyor, hafta sonuna giriyoruz ve kripto para piyasaları 2022 sonundaki sıkıcı günlerinden fazlasıyla uzakta. Her şey kripto yatırımcısının beklediği gibi olmadı belki ama yine de güzel bir ay kapanışı yapıyoruz. Bu yılın ilk çeyreğini de Bitcoin yaklaşık %70’lik bir kazançla kapatacak. Peki hafta, mart ayı ve ilk çeyrek biterken hangi altcoinler gündemde kendine yer buluyor?

Yükselen Altcoinler

Bu hafta Bitcoin (BTC) uzun bir aranın ardından 29.000 dolar seviyesini test etti. 2021 yılında Musk ve Çin haberlerinin ardından bu seviye dip olmalı deniyordu. Şimdi yıllık zirve olarak işaretlenmesi bile yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tıpkı 2017-2018 dönemindeki 20.000 dolar zirvesinin bugünlerde dip alan olmasını istediğimiz gibi. Eğer tarih tekerrür ederse muhtemelen 2026 yılında da 69.000 dolarlı seviyelerin dip alan olmasını isteyeceğiz. Bugüne dönersek bu hafta yükselişiyle akılda kalan 5 altcoin bulunuyor.

Ripple (XRP)

XRP fiyatı 21 Mart’ta azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 29 Mart’ta yılın en yüksek seviyesi olan 0,585 dolara ulaştı. Ripple’ın davayı kazanabileceğine dair büyüyen inanç bir FOMO doğurdu. İlk çeyrek sonunda sonuçlanmayan dava için artık vakit fazlasıyla daraldı. Eylül 2022 tarihinden bu yana ilk defa 0,585 dolara ulaşan XRP Coin fiyatı 0,530 dolar desteğini doğrulamak için mücadele veriyor.

Başarılı olursa, fiyat bir sonraki ana dirence 0,870 dolara yükselebilir. Peki ya 0,530 dolar altı kapanış gelirse? Bu senaryoda yükseliş görünümü başarısız olur ve 0,425 desteğine düşüş ivme kazanabilir.

Stellar (XLM)

XLM fiyatı, 10 Mart’ta yükselen bir destek hattında sıçradıktan sonra hızla yükseldi. 28 Mart’ta 0,095 dolarlık yatay direnç alanından çıktı ve ertesi gün 0,107 dolar zirvesini yıllıkta işaretledi. Şimdi 0,095 dolarlık alanın destek sağlaması bekleniyor.

Bu fiyat hareketi sırasında, günlük RSI da düşüş eğilimi trend çizgisinden çıktı. Artış devam ederse, 0,115 dolara doğru fiyat hareket edebilir. Bununla birlikte, fiyat 0,095 dolarlık destek alanının altında kapanırsa, yükseliş yapısını geçersiz kılacak ve 0,080 dolarlık yükselen destek hattına düşmesine neden olabilir.

Conflux (CFX)

Conflux fiyatı, 26 Mart’ta 0,330 dolar yatay alanını destek olarak doğruladığından beri arttı. Artış, 30 Mart’ta 0,443 dolarlık tepeye ulaştı. Bu, 19 Mart’taki fiyata göre daha düşük bir tepe. Artış devam ederse, CFX son düşüşün 1,61 dış Fib geri çekilmesi tarafından oluşturulan 0,600 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Ancak, ralli ivme kaybederse, CFX fiyatı 0,330 dolarlık destek alanını tekrar test edebilir.

Hedera (HBAR)

HBAR fiyatı 11 Mart’tan bu yana yükselen bir paralel kanal içinde arttı. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, yani kanaldan nihai bir kırılma beklenir. 31 Mart’ta HBAR fiyatı hem kanalın direnç çizgisi hem de 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından 0,071 dolardan reddedildi. Kanaldan bir kopuş meydana gelirse fiyat 0,081 dolara sıçrayabilir. Tersi senaryoda 0,045 dolara doğru düşüş görebiliriz.

Flare (FLR)

FLR fiyatı, Mart 15’te 0,023 dolara ulaştığından beri yükseliş gösterdi. Yukarı yönlü hareket 28 Mart’ta 0,044 dolar seviyesine kadar sürdü. Bu yükselişe rağmen 0,043 dolarlık direnç alanında ayılar güçlü bir savunma yaptı.

FLR sıçrama yaparsa, 0,043 dolarlık direnç alanına ulaşmak için başka bir girişimde bulunabilir. Ancak, aşağı kırılırsa, FLR 0,031 dolara kadar düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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