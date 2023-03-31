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Kripto para yatırımcıları bankacılık krizinden beklediğini alamadı ancak artık Mart ayı sona eriyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Mart ayıyla birlikte ilk çeyreği de kapatıyoruz ve eğer Bitcoin önümüzdeki saatlerde büyük bir düşüş yaşamazsa en iyi çeyrek kapanışlarından birini yapacak. Peki ya Nisan ayında neler olacak?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Aylık kapanışa doğru geri sayım herkesi diken üstünde tutarken Bitcoin 28.000 altına düştü. İki günün dip seviyesi 27.533 doları gören Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada bu bölgeden pek de uzaklaşmış değildi. Günlükte BTC fiyatı 27.800 dolar testleri yapsa da henüz 28.000 dolar seviyesini geri alabilmiş değil. Popüler kripto para analisti Crypto Tony için Bitcoin’in işlem aralığının mevcut kısmı kilit önem taşıyor, çünkü 27.700 dolar denge (EQ) seviyesini ve boğaların koruması gereken temel desteği oluşturuyor.

“Şu anda yeni bir uzun pozisyondaysanız, bu hafta sonu izlemeniz gereken seviye (EQ) 27.700 dolar. Bir süredir benimle birlikte olanlar, bu düşük aralığı kaybetmediğimiz sürece endişelenmiyoruz”.

DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb, popüler bir anlatıyı sürdürerek, Bitcoin’in 25.500 dolarlık 200 haftalık hareketli ortalamasının (WMA) bir ralliyi tetikleyeceğini söyledi. Aylıkta bu seviyenin üzerinde kapanış çoğu analistin “umduğu” bir şeydi ve Mart ayında bunu görüyoruz. Bu, boğaların 200WMA’nın bir destek veya direnç dönüşünden kaçınmak istemesiyle iki haftanın en düşük seviyelerine dönüşecektir. 2022’nin ortalarında meydana gelen ve aylarca süren düşüşten önce yaşanan şey buydu.

Bitcoin Uzman Yorumları

Kripto analisti Credible Crypto takipçilerini dokuz ayın en yüksek seviyelerinde olmamıza rağmen yükselişin devam edeceğine dair uyardı.

“Yüksek seviyelerde büyük HTF direncine doğru yükselişe geçmenize izin verilmiyor. Artık ilk gerçek destek seviyemizi aşağı yönde test ettiğimize göre, BİRAZ yükselişe geçmenize izin VERİLİYOR. Eğer tekrar en yüksek seviyelere çıkacaksak, burada tutunmalıyız. Üzerimizdeki KIRMIZI bölge HTF direnci ve şu ana kadar test edilmemiş olan haftalık arzdır. Bu bölgeyi 22-23.000 dolara doğru daha büyük bir düzeltme gerçekleşmeden önce test etmek mantıklı olacaktır. Bu, bunun gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmiyor, ancak buradan yükseklere geri dönersek, mega yükselişi tekrar dirence çevirmeyin.”

Tedtalksmacroise daha iyimser bir bakış açısına sahipti. Daha uzun zaman dilimlerinde, Bitcoin‘in Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana ayı piyasasında temiz bir kırılma yaratmak için yapısını “gerçekten değiştirdiğini” savundu.