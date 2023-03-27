Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Popüler Altcoin Yeni Bir Ralliye mi Hazırlıyor? Kritik Metrikler Yükselişte!

Popüler Altcoin Yeni Bir Ralliye mi Hazırlıyor? Kritik Metrikler Yükselişte!

Arbitrum TVL'i DefiLlama verilerine göre son 1 haftada %22'lik bir artış kaydederek 2,19 milyar dolar seviyelerini aştı.
16:40
27 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından merakla beklenen ARB airdrop’unun gerçekleşmesinin ardından Arbitrum ağında kilitli toplam değerde (TVL: Total Value Locked) önemli bir artış kaydedildi. DefiLlama verilerine göre Arbitrum‘un TVL’i son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Bu artışın ardından Arbitrum, TVL sıralamasında dördüncü sıralamaya yerleşmeyi başardı.

Arbitrum TVL’inde %22’lik Yükseliş

Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından merakla beklenen ARB airdrop’u geçen hafta gerçekleşti. Airdrop’un ardından Arbitrum ağında kilitli toplam değerde (TVL: Total Value Locked) ciddi bir artış kaydedildi. DefiLlama’nın güncel verilerine göre Arbitrum TVL’i son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %22’lik bir artış gerçekleştirerek 1,19 milyar dolar seviyelerini aştı. Arbitrum, bu son artışların ardından Polygon, Optimism ve Avalanche’ı da geride bırakarak TVL sıralamasında dördüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Öte yandan Arbitrum’daki en büyük TVL’e sahip protokol ise 500,8 milyon dolar ile merkeziyetsiz kripto para borsası GMX oldu.

ARB Token’da Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in düşüşe geçmesi ile birlikte kripto para piyasasındaki birçok altcoin de değer kayıplarına hız kazandırdı. Kaydedilen son değer kayıplarının ardından Bitcoin (BTC) 27.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) ise 1755 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle Arbitrum’un yerel kripto para birimi ARB de gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Geçen hafta global ölçekteki birçok kripto para borsasında eş zamanlı olarak listelenen ARB, fiyatın 1,34 dolar seviyelerinde dengelenmesinin öncesinde de volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. ARB, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle 1,34 dolar fiyat seviyelerinden 1,24 dolar fiyat seviyelerine geriledi ve %4’e yakın bir değer kaybı kaydetmiş oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin (BTC) Neden Düştü?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin (BTC) Neden Düştü?
Deneyimli İsimden Dikkat Çeken Analiz! Bitcoin’e Bir de Bu Açıdan Bakın!
Deneyimli İsimden Dikkat Çeken Analiz! Bitcoin’e Bir de Bu Açıdan Bakın!
Hayal Gerçek Oluyor! Bu Altcoinde Kurdeleyi Vitalik Buterin Kesecek!
Hayal Gerçek Oluyor! Bu Altcoinde Kurdeleyi Vitalik Buterin Kesecek!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023