Arbitrum TVL'i DefiLlama verilerine göre son 1 haftada %22'lik bir artış kaydederek 2,19 milyar dolar seviyelerini aştı.

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Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından merakla beklenen ARB airdrop’unun gerçekleşmesinin ardından Arbitrum ağında kilitli toplam değerde (TVL: Total Value Locked) önemli bir artış kaydedildi. DefiLlama verilerine göre Arbitrum‘un TVL’i son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Bu artışın ardından Arbitrum, TVL sıralamasında dördüncü sıralamaya yerleşmeyi başardı.

Arbitrum TVL’inde %22’lik Yükseliş

Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından merakla beklenen ARB airdrop’u geçen hafta gerçekleşti. Airdrop’un ardından Arbitrum ağında kilitli toplam değerde (TVL: Total Value Locked) ciddi bir artış kaydedildi. DefiLlama’nın güncel verilerine göre Arbitrum TVL’i son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %22’lik bir artış gerçekleştirerek 1,19 milyar dolar seviyelerini aştı. Arbitrum, bu son artışların ardından Polygon, Optimism ve Avalanche’ı da geride bırakarak TVL sıralamasında dördüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Öte yandan Arbitrum’daki en büyük TVL’e sahip protokol ise 500,8 milyon dolar ile merkeziyetsiz kripto para borsası GMX oldu.

ARB Token’da Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in düşüşe geçmesi ile birlikte kripto para piyasasındaki birçok altcoin de değer kayıplarına hız kazandırdı. Kaydedilen son değer kayıplarının ardından Bitcoin (BTC) 27.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) ise 1755 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle Arbitrum’un yerel kripto para birimi ARB de gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Geçen hafta global ölçekteki birçok kripto para borsasında eş zamanlı olarak listelenen ARB, fiyatın 1,34 dolar seviyelerinde dengelenmesinin öncesinde de volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. ARB, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle 1,34 dolar fiyat seviyelerinden 1,24 dolar fiyat seviyelerine geriledi ve %4’e yakın bir değer kaybı kaydetmiş oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.