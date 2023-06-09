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  •   Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?

Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?

Özet

  • FLEX Token yükselişi tüm kaosa rağmen yatırımcıları cezbetti. Fiyatı 2,89 doları hedefleyebilir.
  • BDX fiyatı 0,052 doları aşabilirse yükseliş ivme kazanabilir.
  • LUNC kritik bölgeyi geri alamadığı için yükselişi sonlandırabilir.
23:10
9 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

SEC davalarına rağmen kripto paraların tamamı aşırı satışlar görmedi bazı istisnalar da vardı. Peki yükselişleri sürecek mi? Kripto para yatırımcılarını panikleten haftanın son iş günü bitiyor ve bazı istisna altcoinler var. Bunlar yatırımcılarının yüzünü aşırı satışların yaşandığı ortamda bile güldürdü. Peki yükseliş sürecek mi?

FLEX Coin (FLEX)

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, FLEX fiyatı son derece güçlü kaldı. Mayıs ayının sonunda fiyat, Mart 2023’ten beri yerinde olan azalan direnç çizgisinden çıktı. Bunu 22 Mayıs’ta destek olarak doğruladıktan sonra daha yüksek dip yapıp yükselişini devam ettirdi. Haziran ayının başlarında, FLEX fiyatının her gün çift yükselişler yaşaması yükseliş trendini destekliyor.

Ralli sürerse bu hafta %100’ün üzerinde artan FLEX fiyatı 2,89 doları aşabilir. Ancak ivmenin kaybedilmesi halinde FLEX fiyatı 1,13 dolar bölgesine çekilecektir. Bu seviye Nisan ortasında onaylanan dirence karşılık gelmektedir.

Beldex (BDX)

BDX fiyatı, 0,075 dolar ile en yüksek seviyeye ulaştığı Mart 2023’ten bu yana düşüş trendindeydi. Fiyat bu düşüş sırasında alçalan bir direnç çizgisini takip etti ve fiyat bu hafta burayı kırdı. Bu kırılmadan önce BDX’in Mart ayında kırıldığı uzun vadeli destek/direnç alanı doğrulandı.

Diyagonal direnç çizgisinin destek olarak doğrulanmasının ardından artış hızı arttı. BDX fiyatı 0,045 dolarlık direnci kırmayı başardı ve 0,052 dolar seviyesini hedefliyor. Bu seviye 1 Mayıs’ta kaybedilmişti. Toparlanması, trendin yukarı doğru kaydığını teyit edecek ve yükseliş beklentisi ivme kazanacaktır. Eğer 0,052 dolar bölgesi geçilemezse altcoin‘in destek olarak doğrulamak için 0,045 dolara düşmesi muhtemeldir.

Terra (LUNC)

Terra Asilerinin diriltmeye çalıştığı altcoin halen adından söz ettirmeyi başarıyor. LUNC fiyatı Mayıs ayı başlarında 0,000085 dolarlık desteğe ulaştı. Öte yandan, 4 Haziran’da altcoin büyük bir yeşil mum oluşturdu. Üst fitili, Kasım 2022’den beri yerinde olan alçalan direnç çizgisine dokundu. LUNC fiyatı bu çizginin üzerine çıkamadı ve 0,00012 dolarlık dirençten uzak kaldı.

Şimdi ne olacak? Terra’nın uzun vadeli düşüşü kırma ve bir yükseliş trendi başlatma şansına sahip olması için bu alanı geri alması gerekiyor. Aksi taktirde düşüş yeniden başlayabilir.

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