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Kripto para piyasasındaki düzeltme bugün de devam ediyor. Ancak bir kripto para birimi piyasadan bağımsız hareket ederek yükseliş hamlesi yapıyor. Chiliz (CHZ) son 24 saat içindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, CHZ neden yükseldi?

Chiliz (CHZ) Fiyatı

Chiliz bir geri çekilme öncesinde yaşadığı yüzde onluk artış ile dikkatleri üzerine çekti. Yazının kaleme alındığı sırada 0,2047 dolardan işlem gören CHZ son 24 saatte de %7,5 artış ile ilerliyor.

Temmuz ayının sonundan bu yana CHZ, fiyat artışına paralel olarak işlem hacminde de bir yükseliş yaşıyor. Buna ek olarak analistlere göre, piyasa verileri, büyümenin tamamen doğal olduğunu gösteriyor ve token etrafında herhangi bir spekülasyon olmadığı düşünülüyor.

23 Ağustos’ta, fonların hacim profilleri ve hareketi göz önüne alındığında, CHZ’nin 0.26dolar ile bir yerel zirve yaptığı ifade ediliyor ve yatırımcıların yavaş yavaş token’dan uzaklaştığı belirtiliyor. Bunun ana nedeninin ise kripto para piyasasındaki genel görünüme bağlı olduğu düşünülüyor.

Bunun yanında hareketli ortalamalara göre CHZ, 50 ve 200 günlük EMA çaprazı tarafından onaylanan yükseliş trendine başarıyla girdi. Son iki haftadır yerel düşüş trendinde hareket etmesine rağmen, varlık hala yerel destek seviyesinden yükselişe geçemk için yeterli güce sahip olabilir.

CHZ Neden Yükseldi?

Son birkaç ayda piyasadaki genel durum göz önüne alındığında, CHZ fiyat performansının oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Bunun ana nedeninin ise, taraftarların blockchain sayesinde tuttukları takımlar ile çok daha yakın ilişki kurabilmesi olduğu düşünülüyor.

Buna ek olarak önemli ortaklıklar ve yaklaşan büyük spor etkinlikleri, Chiliz‘e benzer projeler için her zaman güçlü büyüme faktörleri olarak kabul ediliyor. Şu anda ise Chiliz noktasında bu tarz herhangi bir haber olmaması dikkatleri çekiyor.

Ayrıca analistler CHZ’de yaşanan bu yükseliş sonrasında bir düzeltmenin gelebileceğini ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade ediyor.