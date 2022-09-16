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Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, Güney Kore gazetelerinden KoreaHerald’ın bugünkü haberi büyük ilgi gördü.

Ömür Boyu Hapis Cezası!

Terra krizinin baş mimarı olan Do Kwon’un, hapse girip girmeyeceği başından beri büyük bir merak konusu oldu. Ülkesi Güney Kore’de adına açılmış davalar bulunan yönetici, şu anda Sibgapur’da bulunuyor. Daha önce hukukçular, Kwon’un hapise girme olasılığının çok düşük olduğunu söylemişti. ABD’li bazı savcılar, Kwon’un hapis cezası alması için, dolandırıcılık faaliyetlerie karıştığının kesin olarak kanıtlanması gerektiğini ve “kötü yöneticilik” yapmanın suç sayılamayacağını iddia etmişlerdi. Geçtiğimiz aylarda, CNBC‘nin yayımladığı haberde önde gelen hukukçular ile yaptığı röpörtajda genel görüş Kwon’un hapis yatma olasılığıın çok az olduğu yönündeydi.

Columbia eyaletinde 12 yıl boyunca savcılık yapmış olan Randall Eliason, Kwon’un dolandırıcılıkla suçlanması için gereken açık kanıtların olmadığını belirtmişti. Ancak, soruşturma derinleştikçe işler Kwon için daha da kötüye gitti. Önce, Güney Kore’de bir mahkeme, Terraform Labs kurucusu Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkardı. Dün ise Güney Kore makallarının Kwon’un pasapotunu iptal edildiği bildirildi. Yasalara göre, Terra CEO’sunun 14 gün içinde ülkesine dönmesi gerekiyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden KoreaHeradl’ın haberine göre Kwon ömür boyu hapis cezası alabilir. Hukuk firması Le&Co’nun kurucus Chole Lee yaptığı açıklada Kwon’un ülkedeki finans yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 ila 5 yıla kadar hapis cezası alabieceğini ancak mağdur edilen yatırımcıalrın sayısı göz önünde bulundurulduğunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

280 Bin Güney Koreli, Mağdur Konumunda

Bazı LUNA yatırımcıları, Kwon’a karşı toplu davalar açtı. Avukatlar, Do Kwon’un dolandırıcılık ve bir tür yasadışı para toplama işine karıştığını iddia ettiler. Güney Kore merkezli hukuk şirketi LKB & Partners’ın da yerel savcıya şikayette bulunduğunu ekledi. Rapora göre, Terra Luna’ya 280 binden fazla Güney Koreli yatırım yapmış olabilir.

Bloomberg, daha önce Do Kwon’un davalar için Güney Koreli bir hukuk firmasından yasal destek aldığını bildirdi. Ancak Güney Koreli Savcılar, 15 kripto para şirketini araştırma sürecine devam etti. Konuyla ilgili olarak Terra yöneticilerinin ve diğer çalışanların ofislerine baskınlar yapıldı. ABD de Terra sürecini yakından izlemeye devam ediyor.