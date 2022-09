Okuma Süresi: 5 Dakika

Kripto para piyasalarının toplam değeri, geçtiğimiz gün yüzde 3 düşerek bir kez daha 1 trilyon doların altına geriledi. Toplam piyasa değeri son bir haftada ve bir ayda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 16 düştü. Düşüşler, dünya genelinde artan enflasyonla mücadele etmek için merkez bankalarından gelen faiz artırımlarıyla doğrudan bağlantılı. Ancak kripto para piyasalarındaki düşüş için temel bir neden olmadığı göz önüne alındığında devam eden düşüşlerin sadece daha güçlü bir toparlanma için muhteşem koşullar yaratan indirimleri beraberinde getirdiğini söylenebilir. Buna göre, önümüzdeki haftalarda veya aylarda bulacağı ilk fırsatta büyük çıkış yapabilecek kripto paraları sizin için derledik.

Battle Infinity (IBAT)

IBAT, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,31 düşerek 0,003367 dolardan işlem görüyor. Bu düşüş, son bir haftadaki yüzde 9’luk ve son iki haftadaki yüzde 25’lik düşüşü yansıtıyor. IBAT, ayrıca 30 Ağustos’ta kaydettiği 0,00554060 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 38 altında fiyatlanıyor. Her ne kadar bu, daha büyük kripto paralarda görüldüğü gibi büyük bir düşüşle eşdeğer olmasa da görece büyük bir düşüş.

IBAT, piyasadaki en umut verici en yeni altcoin’lerden biri. Ağustos ayının başında ön satışın ardından hızla borsa listelemeleri aldı. PancakeSwap aracılığıyla ilk kez 17 Ağustos’ta bir borsada listelenen IBAT, ardından LBANK Exchange, daha yakın zamanda ise merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Coin98’de listelendi. Altcoin’in yakında daha fazla borsada listeleneceği ve bu listelemelerle genel olarak yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Binance Smart Chain‘in üzerinde çalışan Battle Infinity, spor temalı bir oyun metaverse’üdür. Hala geliştirilme aşamasında olan oyun, IBAT Premier League dahil olmak üzere çeşitli NFT tabanlı oyunlara sahip olacak. Ayrıca, oyuncuların gerçek hayattaki sporcuların NFT’lerinden oluşan kendi fantezi spor takımlarını kurmalarını sağlayacak. Söz konusu takımlar, kazananın belirlenmesi ve kripto tabanlı ödüller alacak şekilde birbirleriyle rekabet edecek.

Zamanla, Battle Infinity’ın diğer kripto ve NFT tabanlı oyunları da içerecek şekilde büyümesi hedefleniyor. Kendi DEX’ine ve bir NFT pazar yerine ek olarak, 24 Eylül’de piyasaya sürülecek olan bir stake özelliği de merakla bekleniyor. Tüm bunların Battle Infinity’nin ekosistemini yoğun ve hızla gelişen bir ekosistem haline getirmesi öngörülüyor.

Ethereum (ETH)

Yazım sırasında bin 473 dolardan işlem gören Ethereum, The Merge sonrası yönünü aşağıya çevirerek son 24 saat içerisinde yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Ether, ayrıca son bir haftada yüzde 10 ve son bir ayda yüzde 22 düştü. ETH için öncü göstergeler, dibe yaklaşıldığını ve önemli ölçüde değer kaybettiğini gösteriyor. Gerçekten de, Proof of Stake’e geçişin ciddi bir problemle karşılaşılmadan tamamlanmış olmasına rağmen The Merge‘ye kadar olan haftalarda elde edilen kazanımların büyük çoğunluğunun kaybedildiği görülüyor. Dün ve bugünkü düşüşüne rağmen, ETH’nin bu ay içerisinde iyi bir çıkış yapması beklentisi hakim. Çünkü The Merge’nin tamamlanmasıyla en büyük altcoin çoktan deflasyonist bir varlık haline geldi. Bu da güçlü bir çıkış için yeterli olabilecek bir katalizör.

Ethereum stake etmenin popülerliğinin artmasıyla ve platformun PoS temeline oturmasıyla zamanla daha fazla yatırımcının ETH’ye yönelmesi kaçınılmaz olacak. Bunun da ötesinde, geliştiricileri artık onu daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirecek güncellemelere odaklanabilecekler. Bu da, platformda kilitli toplam değer (TVL) bakımından en büyük ağ olmasına rağmen Ethereum’un benimsenmesinin katlanarak devam etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle Ethereum’un PoS’un ekmeğini yedikçe kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyetini artırması beklenebilir.

Bitcoin (BTC)

En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,52 düştü ve 19 bin 892 dolardan alınıp satılıyor. BTC, son yedi gün de yüzde 2, son bir ayda ise yüzde 17’lik düşüş gördü. BTC için de göstergeler dibe vurulduğunu ya da çok yakın olunduğunu ortaya koyuyor. Göreceli güç endeksi (RSI) 40’ta ve 30 günlük hareketli ortalaması (kırmızı), 200 günlük hareketli ortalamanın (mavi) altında toparlanıyor gibi görünüyor.

Şu anda kripto para piyasalarına yükselişi ile öncülük edecek bir kripto para varsa o da BTC’dir. Elbette bu, temellerinin güçlü kalmasına bağlı. Bitcoin’in en güçlü yanları deflasyonist noktaya yakın bir noktada olması, son derece güvenli bir ağ olması ve finans kurumlarının ilgisini çekmeye devam ediyor olması. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock geçen ay kendi özel Bitcoin fonunu başlatırken, çok sayıda banka bugüne kadar Bitcoin için saklama veya aracılık hizmeti sunmaya başladı. Bu gelişmeler, makroekonomik koşullar düzeldiğinde Bitcoin’in kripto para piyasalarını yeni bir büyük para akışı için koşullar yaratması için yeterli. Ve ABD’de ve diğer ülkelerde enflasyon yavaş yavaş gevşemeye başlarken BTC’den önümüzdeki haftalarda doğru yönde önemli bir hamle beklenebilir.

Solana (SOL)

Solana, son 24 saatte yüzde 2,54 düştü. Altcoin‘in fiyatı son yedi günde ve son bir ayda ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 24 düştü. SOL, ayrıca tamamen teknik bakımdan, tekrar düşmektense yükselmenin daha olası olduğu bir konumda. Tabii ki, küresel ekonomi hala istikrarsız bir durumdayken, yükseliş için net bir tarih vermek oldukça zor.

Bununla birlikte, sayısız ağ kesintiyle karşı karşıya kalan zorlu bir yılın ardından Solana’da işler yoluna girmiş gibi görünüyor. Bu da ileriye dönük olarak ağın sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına işaret ediyor. Bunun yanı sıra, birkaç önemli entegrasyon da Solana ağına olan ilgiyi artırabilir. Bu, son birkaç aydır görülen aşırı düşüşlerinin yıl sonuna kadar tersine dönebileceği ve mevcut indirimli fiyatlarının yatırımcıları cezbederek SOL’a çekebileceği tahmin ediliyor.