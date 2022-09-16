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Biden yönetimi, ABD’deki kripto para regülasyonunun nasıl olması gerektiğine dair ilk taslağını yayınladı.

Biden Yönetiminin Önceliği Neler?

Taslak, sektördeki inovasyonu ve teknolojiyi teşvik etmeyi hedeflerken, sektörün eleştirilmesine neden olan kara parak aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık gibi sorunlarla mücadeleye işaret ediyor. Yeni düzenleme, ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi mevcut düzenleyicilerin sektör üzerindeki yetki alanlarını da belirlemeyi hedefliyor. SEC’in sert tavrından ve onlarca soruşturmadan müzdarip olan sektör, uzun zamandır Washington’dan böylesi bir adım bekliyordu.

Mart ayında Başkan Biden, federal kurumları kripto para birimlerinin risklerini ve faydalarını incelemeye ve bulguları hakkında resmi raporlar yayınlamaya çağırdığı bir yürütme emri yayınlamıştı. Altı aydır, devlet kurumları bu yürütme emrinde belirtilen konular üzerinde araştırma yaparken, kendi önerilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Tüketici ve yatırımcının korunması; finansal istikrarı teşvik etmek; yasadışı finansmanla mücadele; ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücü; finansal katılım ve yenilik gibi konular ön planda yer alacak. Bu adım, bir bütün olarak devlet kurumlarının harekete geçmesi nedeniyle büyük önem teşkil ediyor.

Cezalar ve Yaptırımlar, Artıyor!

Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, yeni yönergelerin ülkeyi yurtiçinde ve yurtdışında dijital varlık ekosisteminin yönetiminde lider olarak konumlandırmayı amaçladığını söyledi. Beyaz Saray’ın kripto para düzenlemesine ilişkin yeni çerçevesinin bir bölümü, sektördeki yasa dışı faaliyetlerin ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Bu bağlamda, anomimlik, lisanssız para transferi, gizlilik odaklı kripto paralar, borsaların ABD yasaları ile uyumu ve NFT platformları odak noktası olacak. Bu senenin başında yayımlanan bir rapor, NFT’lerin vergi kaçırmak için zenginler tarafından kullanılan bir sektör haline geldiğini iddia etmişti.

Biden ayrıca, Kongre’yi lisanssız para transferi için cezaları artırmasının yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın bu suçları yargı önüne getirebilmesi için federal tüzüklerde değişiklik yapmasını istiyor. Hazinenin, 2023 Şubat’ının sonuna kadar merkeziyetsiz ve NFT sektörü üzerindeki raporunu tamamlası bekleniyor. Federal Ticaret Komisyonu’nun araştırmasına göre, 2021’in başından bu yana dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar dolardan fazla kripto para kaybedildi. Geçen ay SEC, ABD’de de dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca bireysel yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para toplayarak sahte bir Ponzi Şeması oluşturdukları için 11 kişiye ceza verdiğini açıkladı. Bu arada, Şubat ayında ABD yetkilileri, 2016 kripto para borsası Bitfinex’teki hack saldırısı ile ilgili olarak 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirdi. Bu, rekor bir miktar.

Ufukta Dijital Dolar Var!

Son zamanalrda yaşanan stablecoin krizlerinden sonra ABD ayrıca dijital dolar (CBDC) üzerinde çalışıyor. Biden yönetimi, ABD’yi dijital dolar yaratmaya bir adım daha yaklaştırdı. Bugün yayımlanan raporda kurumlar arası çalışma grubu, Federal Rezerv’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olasılığına yönelik devam eden araştırmasını desteklemek ve geri kalanını hazırlamak için düzenli olarak toplanmaya başlayacak.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese ve Hazine Bakanı Janet Yellen Perşembe günü basına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray, Hazine ve diğer yürütme organı kurumlarının Fed’in dijital dolar ile devam eden analiz ve deneylerini desteklemek için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.